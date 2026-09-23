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Στην ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης από τον σχεδιασμό στην παραγωγή και την επιχειρησιακή αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων αναφέρθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, κατά τη συμμετοχή του στη 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών (CHOD/NAD), που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 21 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της διάσκεψης ήταν η προσαρμογή της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής στις σύγχρονες αμυντικές ανάγκες των κρατών μελών, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν απόψεις για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων, τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις και τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας να ανταποκριθεί σε αυτές.

Κατά την παρέμβασή του, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου τόνισε ότι το νέο περιβάλλον ασφάλειας επιβάλλει τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή και στη συνέχεια την επιχειρησιακή αξιοποίηση νέων αμυντικών δυνατοτήτων.

Όπως υπογράμμισε, τα σύγχρονα συστήματα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα και διαλειτουργικότητα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα απαιτεί συνολική προσέγγιση, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις σε όλες τις στρατηγικές περιοχές που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς πραγματοποίησε σειρά επαφών με ομολόγους του, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

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