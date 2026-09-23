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Οι Χούθι της Υεμένης απειλούν με πλήγματα κατά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον στηρίξει τη Σαουδική Αραβία ή προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση στο Στενό Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ.

Την προειδοποίηση διατύπωσε στρατιωτικός σύμβουλος της φιλοϊρανικής οργάνωσης σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Εάν οι ΗΠΑ «τολμήσουν να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία με αεροπορικά πλήγματα ή αεροπορική στήριξη…θα θεωρήσουμε όλα τα αμερικανικά συμφέροντα γύρω μας στόχους», δήλωσε ο Άμπεντ Μοχάμεντ Αλ-Θάορ, σύμβουλος του αρμόδιου υπουργού για την άμυνα, στην αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση των Χούθι.

Ο στρατιωτικός σύμβουλος χαρακτήρισε επίσης «κόκκινη γραμμή» μια πιθανή αμερικανική επέμβαση στο στενό Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ.

Los hutíes de Yemen atacarán los intereses estadounidenses en la región si Washington apoya a Arabia Saudita o interviene en el estrecho de Bab el Mandeb, advierte un asesor militar en una entrevista con la #AFP pic.twitter.com/AOrcVwm0Qb September 23, 2026

Το πέρασμα αυτό που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ έχει καταστεί ακόμα πιο σημαντικό για τη Σαουδική Αραβία από τότε που το Ιράν έχει αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Η Υεμένη βυθίστηκε και πάλι στον πόλεμο τον Ιούλιο ύστερα από αρκετά χρόνια ηρεμίας, καθώς σύρθηκε στην περιφερειακή σύγκρουση που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Οι Χούθι, που έλεγχαν έως τότε ένα μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, έχουν προχωρήσει στη δυτική ακτή και έχουν ενισχύσει τον έλεγχό του στο στενό Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ.

Έχουν επίσης πλήξει τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της Υεμένης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Ριάντ το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δώσει εντολή για πλήγματα κατά των Χούθι κατόπιν αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας –που δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τους μαχητές τους παρά τη στρατιωτική της ισχύ.

Την Κυριακή, σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Χούθι δέχθηκαν να μην επιτεθούν τις ΗΠΑ, για να δικαιολογήσει την απόφασή του να μην τους πλήξει.

Το σαουδαραβικό βασίλειο, από την πλευρά του, έχει απαντήσει με τακτικά πλήγματα στις ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης, χωρίς να καταφέρνει για την ώρα να τους απωθήσει.

Οι συγκρούσεις έχουν ήδη προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές στους Χούθι και στις κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014 όταν οι Χούθι πήραν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαναά και στη συνέχεια κι άλλες περιοχές, πυροδοτώντας το 2015 στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας. Το 2022 επιτεύχθηκε εκεχειρία αλλά οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν τον Ιούλιο.

protothema.gr