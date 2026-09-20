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Οι Χούθι δέχθηκαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News πριν από λίγο ενώ αναφέρθηκε και στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι σιίτες Χούθι, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι οι οποίοι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Τρέι Γινγκστ.

Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Trump on Iran:



I am in a “deciding mode,” and very big things are going to be happening in the not-so-distant future.



The choices are: wiping Iran out, letting them rot economically, or making a deal.



They better behave!



Source: Fox News pic.twitter.com/btBldPXA94 — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρο το Ιράν»

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει «να σαπίσει» οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Όταν ρωτήθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα ξεκινά αύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι «θα ήταν μάλλον ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ