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Ανείπωτη τραγωδία, χθες το απόγευμα, στην Αργάκα του διαμερίσματος Χρυσοχούς. Ένα παιδί 16 χρόνων έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ανατράπηκε και χτύπησε σε πάσσαλο της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ενώ ο 16χρονος Γιώργος Χατζηιωάννου από την γειτονική Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς οδηγούσε μη εγγεγραμμένη αγωνιστική μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αργάκα, με δυτική πορεία, απώλεσε τον έλεγχο της και προσέκρουσε στο αριστερό πεζοδρόμιο σύμφωνα με την πορεία που ακολουθούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ο 16χρονος τραυματίσθηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο τοπικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς , όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία και διεξάγονται έρευνες από την Τροχαία για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία.

Στο σημείο εντοπίστηκε κράνος, είπε ο κ. Νικολάου, είναι όμως ακόμη άγνωστο αν ο ανήλικος το φορούσε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το απόγευμα στην επαρχία Πάφου, έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Χατζηιωάννου, ηλικίας 16 ετών, τέως από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 3.25μ.μ., στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Αργάκα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 16χρονος, οδηγώντας αγωνιστική μοτοσικλέτα, απώλεσε τον έλεγχο της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά στο πεζοδρόμιο, ακολούθως σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και να ακινητοποιήθει στον δρόμο.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η Τροχαία Πάφου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζουν εξετάσεις.

Η νεκροτομή στη σορό του 16χρονου διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Δρ Ορθόδοξο Ορθοδόξου στο νεκροτομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, αιτία θανάτου ήταν βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, σε συνδυασμό με πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και σε ζωτικά όργανα.