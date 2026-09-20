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Για να μην παρεξηγηθώ, τον Σταύρο Μαλά τον ψήφισα μεν δύο φορές για Πρόεδρο της Δημοκρατίας (2χ2 εννοώ) αλλά δεν του μίλησα ποτέ, δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει.

Από πολύ κόσμο θεωρήθηκε τότε ως υποψηφιότητα ανάγκης για την αριστερά. Μπορεί και να ήταν. Αλλά στις κάλπες, τότε, αποδείχθηκε πως δεν ήταν εύκολος αντίπαλος για κανένα. Ούτε καν για τον μέγα και τρανό, τότε, Αναστασιάδη. Υπάρχει μία σοβαρή χρονοκαθυστέρηση στην αντίληψή μας στην Κύπρο, είναι γνωστό και αποδεκτό.

Η επιλογή του Σταύρου Μαλά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη θέση του επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Και τα πρώτα δείγματα γραφής του από τη νέα θέση είναι ελπιδοφόρα για όλο τον τόπο.

Ο κ. Μαλάς τόλμησε, όταν έβραζε το σίδερο, να δημοσιοποιήσει τις ευθύνες πολλών κτηνοτρόφων και ζωεμπόρων για την περιπέτεια με τον αφθώδη πυρετό, στην οποία έμπλεξαν όλους εμάς και την οικονομία. Και πολλούς αμέτοχους κτηνοτρόφους.

Και πρόσφατα τους τα ξαναείπε ένα χεράκι, για να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει με όλους αυτούς. Χιλιάδες αμνοερίφια πάνε στα κατεχόμενα από τις ελεύθερες περιοχές επειδή εκεί πωλούνται ακριβότερα. Και αυτό το αλισβερίσι ευθύνεται για τη διάδοση του αφθώδους πυρετού και για τα εκατομμύρια που θα πληρώσουμε ως κράτος για να διατηρήσουμε την κτηνοτροφία μας. Όχι όπως ήταν, όχι όπως είναι. Όπως την προτείνει ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα.

Εν ολίγοις, ο Πρόεδρος βρήκε έναν άξιο επιστήμονα για μια πολύ σημαντική θέση. Σειρά της Αριστεράς να αξιολογήσει σωστά, μακριά από μπακαλίστικους λογαριασμούς, για να βρει έναν σοβαρό υποψήφιο για μια εξόχως σημαντική θέση.

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