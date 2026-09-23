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Νέα μηνύματα από τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας τις επικοινωνίες που φέρονται να είχαν εκείνη την ημέρα η γιατρός Ιωάννα Γάκα και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός.

Η γιατρός με τον υπνοθεραπευτή αντάλλαζαν μηνύματα για την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Όταν ο Νάσος Κομιανός επικοινώνησε με την Ιωάννα Γάκα προκειμένου να πληροφορηθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεκινήσει για την Κηφισιά, καθώς είχαν ραντεβού, η γιατρός τού απάντησε ότι δεν είναι καλά και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

«Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ» έγραψε η γιατρός στις 16:52, σύμφωνα με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Ποιος τον συνοδεύει;» ρώτησε ο υπνοθεραπευτής, για να λάβει την απάντηση: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν». «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του» σημείωσε ο κ. Κομιανός.

Λίγο μετά ο υπνοθεραπευτής έστειλε στην Ιωάννα Γάκα: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

«Θα τον συγυρίσω» έγραψε ο υπνοθεραπευτής στην Ιωάννα Γάκα για τον Μαζωνάκη

Εχθές το Mega αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δεύτερες σκέψεις για την πλασμαφαίρεση και σκεφτόταν να μεταβεί στο εξωτερικό προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. Τότε, όμως, η Ιωάννα Γάκα και ο Νάσος Κομιανός προσπάθησαν να τον πείσουν να προχωρήσει στη θεραπεία.

«Δεν θέλει να έρθει» φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον υπνοθεραπευτή, με εκείνον να απαντά: «Θα τον συγυρίσω εγώ».

Οι Αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τις επικοινωνίες μεταξύ γιατρού και υπνοθεραπευτή – άλλωστε, στο επίκεντρο βρίσκεται και η φωτογραφία που εστάλη στον κ. Κομιανό με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

iefimerida.gr