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Υπό σημαντική πίεση βρίσκονται οι διαθέσιμοι πόροι και οι υποδομές του «Σπιτιού της Γυναίκας», καθώς ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος περιστατικών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας συνδυάζεται με λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα, σύμφωνα με την επιστημονική διευθύντρια του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Άντρη Ανδρονίκου.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν την Τρίτη ο πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στο «Σπίτι της Γυναίκας», το οποίο εδρεύει στη Λευκωσία, για να εξετάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω δομή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Ανδρονίκου ανέφερε πως κατά το 2026 η δομή ανταποκρίθηκε σε 5.728 κλήσεις, εκ των οποίων 1.317 αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, τους διαθέσιμους χώρους και τις υποδομές.

Όπως αναφέρεται, την Επιτροπή υποδέχθηκαν η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΒΟ, καθώς και η Επιστημονική Διευθύντρια του Συνδέσμου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Επιστημονική Διευθύντρια ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΠΑΒΟ σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με την υποβολή καταγγελίας από θύμα βίας.

Παράλληλα, ανέλυσε τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεπιστημονική δομή, η οποία παρέχει προστασία και στήριξη σε γυναίκες-θύματα βίας και στα ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, πέραν του αυξημένου αριθμού περιστατικών, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στην πλήρη και μόνιμη στελέχωση της δομής με το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, καθώς καταγράφονται ελλείψεις και καθυστερήσεις.

Αναφορά έγινε, επίσης, στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση ποινικών υποθέσεων από τις δικαστικές αρχές, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη χάραξης στεγαστικής πολιτικής για τα θύματα βίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική αυτονομία.

Από πλευράς τους, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έθεσαν μεταξύ άλλων την ανάγκη επέκτασης της δομής και στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενώ εισηγήθηκαν επίσης την περαιτέρω εξέταση της διαδικασίας λήψης καταθέσεων από θύματα βίας.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση των υπηρεσιών, η Επιστημονική Διευθύντρια ενημέρωσε την Επιτροπή ότι καταβάλλεται προσπάθεια για επέκταση των χώρων φιλοξενίας θυμάτων βίας και στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, χώρος φιλοξενίας στη Λάρνακα αναμένεται να λειτουργήσει τον Φεβρουάριο του 2027, εξέλιξη που αναμένεται να διευρύνει τη δυνατότητα παροχής προστασίας και στήριξης σε θύματα βίας εκτός της πρωτεύουσας, όπως σημειώνεται.

ΚΥΠΕ