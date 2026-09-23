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Το Προεδρικό Μέγαρο ανοίγει οργανωμένα τις πόρτες του στους πολίτες, μέσα από ένα νέο πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων στην εικαστική συλλογή και τα αρχαία αντικείμενα που φιλοξενούνται στο κτίριο.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Προεδρικό ανοικτό στους Πολίτες», αρχίζει πιλοτικά στις 3 Οκτωβρίου 2026, με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, με στόχο οι πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση σ’ έναν χώρο με ιδιαίτερο θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα και παράλληλα να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά και τη νεότερη καλλιτεχνική δημιουργία της Κύπρου.

Οι επισκέψεις θα επικεντρώνονται στην έκθεση «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», η οποία παρουσιάζεται στο Προεδρικό Μέγαρο. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών της πρώτης γενιάς, μεταξύ άλλων των Αδαμάντιου Διαμαντή, Πολ Γεωργίου, Τηλέμαχου Κάνθου και Μιχαήλ Κάσσιαλου, αλλά και έργα σύγχρονων Κυπρίων δημιουργών.

Τα έργα προέρχονται από τη Συλλογή του Προεδρικού Μεγάρου, την Κρατική Συλλογή, τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και οικογενειακές συλλογές δημιουργών.

Στην έκθεση παρουσιάζονται παράλληλα αρχαία αντικείμενα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων κυπριακά ειδώλια και γλυπτά που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 1ο αιώνα π.Χ. Η επίσκεψη συμπληρώνεται από τη διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή «Μηχανή του Χρόνου», που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Εικονικών Περιβαλλόντων του Ινστιτούτου Κύπρου, με αρχειακό υλικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

150 πολίτες στην πρώτη ξενάγηση

Η πρώτη οργανωμένη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και θα είναι ανοικτή σε 150 πολίτες άνω των 18 ετών. Η επιλογή θα γίνει αυστηρά με σειρά προτεραιότητας.

Οι επισκέπτες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες των 50 ατόμων:

09:00–10:00

10:30–11:30

12:00–13:00

Τις ξεναγήσεις, διάρκειας περίπου μίας ώρας, θα πραγματοποιήσουν οι επιμελητές της έκθεσης Κώστας Μάντζαλος και Κωνσταντίνος Κουννής. Η ξενάγηση της 3ης Οκτωβρίου θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.

Οι πολίτες που θα επιλεγούν θα πρέπει να βρίσκονται μισή ώρα πριν από την έναρξη της ξενάγησής τους στον χώρο στάθμευσης της Αγγλικής Σχολής, απ’ όπου θα μεταφέρονται με μικρά λεωφορεία στο Προεδρικό Μέγαρο.

Για τη συμμετοχή απαιτείται η καταχώρηση ονοματεπωνύμου και αριθμού ταυτότητας στην ειδική πλατφόρμα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην πρώτη οργανωμένη ξενάγηση, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, καλούνται να το δηλώσουν με καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ταυτότητας τους στην πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η επόμενη ξενάγηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Στο πρόγραμμα και οι μαθητές

Το άνοιγμα του Προεδρικού δεν περιορίζεται στις οργανωμένες επισκέψεις ενηλίκων. Παράλληλα θεσμοθετείται εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες της Στ’ Δημοτικού, το οποίο θα υλοποιείται από την Προεδρία της Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το ίδιο το κτίριο του Προεδρικού, την ιστορία του και έργα Κυπρίων καλλιτεχνών μέσα από παρατήρηση, συζήτηση, εικαστική διερεύνηση και δημιουργική έκφραση.

Για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Ιουνίου 2027 θα πραγματοποιούνται τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα τον μήνα, για ομάδες έως 25 μαθητών και μαθητριών. Για δηλώσεις συμμετοχής: skyriakidou@culture.gov.cy.

Έτσι, η πρωτοβουλία αποκτά δύο διακριτές διαδρομές: από τη μία, την πρόσβαση των πολιτών σε έναν χώρο που παραδοσιακά δεν λειτουργεί ως δημόσιος χώρος επίσκεψης και, από την άλλη, τη συστηματική επαφή μαθητών με την κυπριακή τέχνη, την ιστορία και το ίδιο το Προεδρικό Μέγαρο.