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Παρά τις αντιδράσεις που προέκυψαν για τις μειώσεις των φρουρών των πρώην αξιωματούχων και πολιτικών, προχωρά η απόφαση για αφαίρεση όσων η Αστυνομία έκρινε ότι δεν χρειάζονται, στη βάση εκτίμησης κινδύνου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, έχει λάβει τις αποφάσεις του που θα επιφέρουν στο τέλος εξοικονόμηση 23 αστυνομικών, σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η αφαίρεση της φρουράς από πρώην αξιωματούχους θα γίνει στο πλαίσιο της νέας ενιαίας διαδικασίας για την παροχή αστυνομικής φρούρησης, κατά την οποία η Αστυνομία προχώρησε σε επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου, βάσει της οποίας δεν προκύπτουν λόγοι συνέχισης της μόνιμης φρούρησης. Ως εκ τούτου, η φρούρηση πέντε πρώην αξιωματούχων ή συζύγων, θα τερματιστεί στις 5 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση κινδύνου και δεν σχετίζεται με την ιδιότητα ή τη θεσμική διαδρομή του αξιωματούχου.

Από την πιο πάνω πρακτική επηρεάζονται οι τρεις πρώην Πρόεδροι της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, Δημήτρης Συλλούρης και Μάριος Κάρογιαν, από τους οποίους θα αφαιρεθούν οι δύο αστυνομικοί φρουροί που τους έχουν διατεθεί, καθώς και οι δύο σύζυγοι των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, Έλση Χριστόφια και Αντρούλλα Βασιλείου, που διαθέτουν από έναν οδηγό.

Σημειώνεται ότι αρχικά, ο κ. Κάρογιαν δεν συμπεριλαμβανόταν στους πρώην Προέδρους της Βουλής που θα έχαναν τους αστυνομικούς τους, λόγω της συμμετοχής του κόμματός του στην Κυβέρνηση. Ωστόσο, τα δεδομένα στη βάση της εισήγησης της Αστυνομίας άλλαξαν, οπόταν και η ρύθμιση που ίσχυε τερματίζεται.

Σημειώνεται ότι στη Βουλή, υπάρχει πρόθεση ρύθμισης νομοθετικά του τι δικαιούται ένας Πρόεδρος του Σώματος με την αποχώρησή του σε βάθος 5ετίας.

Όσον αφορά στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος διαθέτει αυτή τη στιγμή 12 αστυνομικούς, τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν από τον ερχόμενο Ιανουάριο με την αφαίρεση της στατικής φρουράς στην οικία του και την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί, στο πλαίσιο της νέας ενιαίας διαδικασίας για την αστυνομική φρούρηση του κ. Αναστασιάδη, η συνοδεία του από 6 αστυνομικούς θα διατηρηθεί. Η φρούρηση της κατοικίας από άλλους 6 αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ενώ από τον Ιανουάριο 2027 θα ενισχύεται με συχνές περιπολίες αστυνομικών οχημάτων.

Με τα δεδομένα αυτά, η εξοικονόμηση προσωπικού στην Αστυνομία θα ανέλθει τον Ιανουάριο στους 23, αφού ήδη έχουν αποχωρήσει οι έξι αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με καθήκοντα φύλαξης της οικίας του υπουργού Δικαιοσύνης και οι τρεις αστυνομικοί του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ. Η μεταβατική πρόεδρος Σοφία Χριστοδούλου έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί φρουρά.

Με την αφαίρεση των φρουρών των τριών πρώην Προέδρων της Βουλής και των δύο αστυνομικών των συζύγων των πρώην Προέδρων, η εξοικονόμηση θα φτάσει τους 17 αστυνομικούς. Αν υπολογιστούν και οι έξι του Ν. Αναστασιάδη τότε έχουμε 23 αστυνομικούς που θα μπορούν να αναλάβουν άλλα καθήκοντα.

Στο μεταξύ, έχει ληφθεί απόφαση για παραχώρηση από δύο αστυνομικούς στους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου επειδή τα κινήματά τους έχουν εισέλθει στη Βουλή. Για τον ευρωβουλευτή, υπάρχει η υποσημείωση πως όταν αυτός θα απουσιάζει για τα καθήκοντά του στην Ευρωβουλή, οι δύο αστυνομικοί θα παρουσιάζονται σε αστυνομικό σταθμό.