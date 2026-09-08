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Νέα διαδικασία για την παροχή αστυνομικής φρούράς σε πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους τίθεται σε εφαρμογή εντός Σεπτεμβρίου, με την Αστυνομία να αναλαμβάνει πλέον την αποκλειστική αξιολόγηση του κινδύνου και τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων προστασίας.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όλες οι υφιστάμενες φρουρές θα επαναξιολογηθούν και θα προσαρμοστούν στον βαθμό κινδύνου που διαπιστώνεται για κάθε πρόσωπο. Όπου δεν τεκμηριώνεται ανάγκη προστασίας, η φρούρηση θα τερματίζεται ή θα διαφοροποιείται.

Η αλλαγή προκύπτει μετά από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία ζήτησε το Υπουργείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν το νομικό πλαίσιο και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων αρχών.

Μέχρι σήμερα ακολουθείτο πρακτική που είχε καθιερωθεί από τη δεκαετία του 1970 και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την παροχή φρούρησης, χωρίς ωστόσο αυτό να προβλέπεται από ειδική νομοθετική διάταξη.

Με βάση τη γνωμάτευση, η αξιολόγηση του κινδύνου και των πραγματικών αναγκών προστασίας αποτελεί θεσμική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα της Αστυνομίας. Η σχετική Επιτροπή θα προχωρεί σε αξιολόγηση στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, θα καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται και θα ενημερώνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις αποφάσεις της, χωρίς πλέον να απαιτείται εμπλοκή του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επαναξιολόγηση των μέτρων προστασίας θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο ή εκτάκτως, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η αστυνομική φρούρηση αποτελεί μέτρο ασφάλειας και θα παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση κινδύνου τεκμηριώνει την αναγκαιότητά της.