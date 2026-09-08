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Στη σύλληψη 30χρονου για υπόθεση τραυματισμού και απαίτησης χρημάτων με απειλές, προχώρησε η Αστυνομία.



Πρόκειται για διερευνώμενη υπόθεση τραυματισμού και απαίτησης χρημάτων με απειλές με σκοπό την κλοπή, η οποία διαπράχθηκε στις 5 Αυγούστου 2026 στην επαρχία Λεμεσού, με θύμα άνδρα ηλικίας 49 ετών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 6:00 το απόγευμα της 5ης Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Λεμεσού, ο 49χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο. Στη συνέχεια μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικά τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο παραπονούμενος, περί τα τέλη Ιουλίου 2026, ο 30χρονος φέρεται να απαίτησε από αυτόν το χρηματικό ποσό των €3.600 και να τον απείλησε ότι, σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού, θα προκαλούσε ζημιά στην περιουσία του.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 30χρονου υπόπτου. Ο ύποπτος εντοπίστηκε χθες στην επαρχία Λάρνακας από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.