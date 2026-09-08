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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, στην έξοδο Λυμπιών, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από αποτσίγαρο που εντοπίστηκε στο σημείο έναρξής της.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:05 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:40, αφού έκαψε μικρή έκταση με ξηρά χόρτα και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 17 μέλη του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και έξι μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα.

Συνέδραμε επίσης η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε ρυθμίσεις της τροχαίας κίνησης στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, στο σημείο από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά εντοπίστηκε αποτσίγαρο, το οποίο εξετάζεται ως πιθανή αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς.