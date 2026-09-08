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Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στην περιοχή της Έγκωμης εγείρει η κατάσταση του πρώην κινηματογράφου «Οθέλλος», με τον Δήμο Λευκωσίας και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας να παραδέχονται τα προβλήματα, αλλά να αδυνατούν για την ώρα να λάβουν ικανοποιητικά μέτρα. Το θέμα ανέδειξε με επιστολή της προς τον Δήμο Λευκωσίας και τον ΕΟΑ η βουλεύτρια του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο πρώην κινηματοθέατρο και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Το εγκαταλελειμμένο κτηριακό συγκρότημα – που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, έναν πολυσύχναστο δρόμο υψηλής εμπορικότητας και επισκεψιμότητας – παρουσιάζει σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, όχι μόνο σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας, αλλά και συνθήκες που εγείρουν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Η εικόνα που περιγράφεται στα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σε απάντησή του προς την κ. Χαραλαμπίδου, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι, ύστερα από παράπονο για την επικινδυνότητα του κτηρίου, πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 οπτικός έλεγχος από ιδιώτη πολιτικό μηχανικό, συνεργάτη του Οργανισμού.

Το συμπέρασμα ήταν σαφές: η οικοδομή βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι επικίνδυνη τόσο για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτή όσο και για τους διερχόμενους. Στην έκθεση οπτικού ελέγχου καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι η οικοδομή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με έντονα ρηγματωμένα και αποσαθρωμένα στοιχεία σκυροδέματος.

Οι ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν αρχικά τον Οκτώβριο του 2025 και εκ νέου τον Μάρτιο του 2026, προκειμένου να προχωρήσουν στις αναγκαίες μελέτες και ενέργειες για άρση της επικινδυνότητας.

Καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση και υπήρχαν προβλήματα συνεννόησης μεταξύ των συνιδιοκτητών, ο ΕΟΑ προχώρησε τον Απρίλιο του 2026 στην περίφραξη μέρους της οικοδομής, στην πίσω πλευρά και στον χώρο στάθμευσης, ώστε να αποτραπεί η είσοδος στο επικίνδυνο τμήμα.

Διαφορετικοί μηχανικοί και αδυναμία συνεννόησης

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, οι ιδιοκτήτες έχουν διορίσει διαφορετικούς πολιτικούς μηχανικούς και έχουν υποβάλει περισσότερες από μία μελέτες για την άρση της επικινδυνότητας. Η υλοποίηση οποιασδήποτε μελέτης, ωστόσο, προϋποθέτει τη σύμπραξη και συναίνεση όλων των ιδιοκτητών, γεγονός που μέχρι στιγμής φαίνεται να αποτελεί βασικό εμπόδιο.

Ο ΕΟΑ αναφέρει ότι κατέβαλε προσπάθειες για συνεννόηση των ιδιοκτητών χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε Διαχειριστική Επιτροπή. Το Κτηματολόγιο είχε συγκαλέσει στις 7 Ιουλίου 2026 Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών για την εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής, χωρίς ο ΕΟΑ να γνωρίζει, κατά την ημερομηνία απάντησής του, το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Η αρμόδια αρχή, πάντως, δηλώνει πλέον ότι προχωρεί στην επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Πρόβλημα και στο εσωτερικό του πρώην κινηματογράφου

Ωστόσο, η κατάσταση δεν περιορίζεται στους εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2026, στο εσωτερικό του πρώην κινηματογράφου καταγράφηκαν σωροί σκυβάλων, άχρηστων αντικειμένων και εύφλεκτων υλικών, ψόφια περιστέρια και γάτοι, ανθρώπινα και ζωικά κόπρανα, δεκάδες άδειες κονσέρβες τροφών για γάτες και υπολείμματα τροφών σε κατάσταση σήψης.

Πάνω από ένας χρόνος χωρίς ουσιαστική λύση

Σε επιστολή της προς τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, η βουλεύτρια επισημαίνει ότι έχει παρέλθει περισσότερο από ένας χρόνος από την ειδοποίηση του Δήμου, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2025 και ζητά να πληροφορηθεί ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει ο Δήμος.

Στην επιστολή της προς τον ΕΟΑ Λευκωσίας, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2026, θέτει παράλληλα το ζήτημα της στατικής επάρκειας και της ασφάλειας των πολιτών.

Η κ. Χαραλαμπίδου ζητά από τον ΕΟΑ να ενημερώσει για τις ενέργειες που λαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να τηρηθούν οι νομικές υποχρεώσεις.

Κοινοβουλευτική ερώτηση στους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών

Το θέμα έφθασε παράλληλα και στη Βουλή, μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης της κ. Χαραλαμπίδου προς τους υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2026.

Η βουλεύτρια επικαλείται τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΕΤΕΚ και έκθεση εμπειρογνώμονα μέλους του Επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα του «Οθέλλου» χρονίζει και ότι, παρά τις σοβαρές επισημάνσεις, δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα επαρκείς ενέργειες διαχείρισης τις κατάστασης.

Στην ερώτησή της χαρακτηρίζει το κτήριο «υγειονομική βόμβα», παραπέμποντας στη συσσώρευση σκυβάλων, ανθρώπινων και ζωικών περιττωμάτων, τα στάσιμα νερά, τα ψόφια περιστέρια και γάτους και την έντονη παρουσία ψύλλων.

Η κ. Χαραλαμπίδου ζητά από την κυβέρνηση να αναφέρει συγκεκριμένα ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την προστασία των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους, τον ΕΟΑ και τον Δήμο Λευκωσίας.