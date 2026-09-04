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Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, λέει η είδηση, προχωρεί σε άμεση διερεύνηση των λόγων για τους οποίους προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου και την ευρύτερη περιοχή στην Έγκωμη.

Μάλιστα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι «πρόκειται για μια πολύπλοκη υπόθεση για την οποία απαιτείται ενδελεχής διερεύνηση και κυρίως χρόνος, αφού θα χρειαστεί αρχικά να εντοπίσουμε τις αιτίες του προβλήματος και ακολούθως να διορθώσουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα και αστοχίες των περασμένων δεκαετιών».

Εάν φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν γνωρίζουν γιατί πλημμυρίζει η Έγκωμη και θα χρειαστεί χρόνος να διαπιστώσουν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, βλέπω τη Λακατάμεια να ενώνεται σύντομα με τον Άγιο Δομέτιο, αφού Έγκωμη δεν θα υπάρχει.

Αγ.Αγ.