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Κατέληξε 90χρονος ασθενής που είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου, καταγράφοντας τον πρώτο θάνατο ασθενούς με τον ιό στην Κύπρο για το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 90χρονος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και είχε ιδιαίτερα βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Όπως ανέφερε ο Παθολόγος/ Λοιμωξιολόγος Άριστος Αριστοδήμου, πρόκειται για λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και «κάποιοι ασθενείς μπορεί να μην τα καταφέρουν».

Ο γιατρός ανέφερε ότι μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχαν εντοπιστεί συνολικά 10 περιστατικά. Από αυτά τα εφτά είναι επιβεβαιωμένα και τα τρία πιθανά.

Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, τέσσερις νοσηλεύονται.

Ερωτηθείς για τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται, ο κ. Αριστοδήμου ανέφερε ότι εξ αρχής λαμβάνονται μέτρα για κάθε κρούσμα που δηλώνεται. «Γίνεται ιχνηλάτηση, ψεκασμοί, door-to-door, για εντοπισμό και εξάλειψη εστιών και αν χρειαστεί επαναλαμβάνεται», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται στην επαρχία Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ