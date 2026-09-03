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Ανεβαίνει ο αριθμός των περιστατικών ιού του Δυτικού Νείλου και στην Κύπρο. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υγειονομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση ενώ με τον εντοπισμό κάθε νέου κρούσματος, υγειονομικοί λειτουργοί πιάνουν δουλειά προκειμένου να εξαλειφθούν οι εστίες μολυσμένων κουνουπιών στο σπίτι και στην περιοχή διαμονής εκάστου ασθενούς.

Σε εγρήγορση και για την ασφάλεια του αίματος. Κάθε χρόνο κατά τους μήνες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών, ο έλεγχος των μονάδων αίματος που λαμβάνονται μέσω αιμοδοσίας επεκτείνεται και στον ιό του Δυτικού Νείλου.

Υπήρξαν περιπτώσεις μάλιστα κατά τις οποίες πολίτες που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά δεν ανέπτυξαν συμπτώματα (όπως και η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται από τα κουνούπια με το συγκεκριμένο ιό), εντοπίστηκαν μετά από αιμοδοσία και τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο καταπολέμησης που ακολουθείται και στις περιπτώσεις των ανθρώπων που ασθενούν.

Μέχρι χθες, τα περιστατικά ιού του Δυτικού Νείλου, που έχουν καταγραφεί κατά τη φετινή χρονικά, ήταν 8, με τους ασθενείς να τυγχάνουν νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι 7 από τους 8 ασθενείς προέρχονται από διάφορες περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας και ο ένας από τη Λάρνακα.

Η Αρμόδια Μονάδα στο Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση ενώ με τον εντοπισμό κάθε νέου περιστατικού ενημερώνονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εφαρμόσουν όλα όσα προβλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα. Φέτος, ανέφερε στον «Φ», μεταξύ άλλων, ο διευθυντής των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, η παρουσία των κουνουπιών είναι παρατεταμένη, κυρίως εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών. «Υπήρξαν αυξημένες βροχοπτώσεις οι οποίες δημιουργούν στάσιμα νερά που με τη σειρά τους οδηγούν στην εκκόλαψη των κουνουπιών».

Ο ιός του Δυτικού Νείλου, όπως και άλλοι ιοί, εξήγησε, «μεταφέρεται στον άνθρωπο από τα μολυσμένα κουνούπια. Συγκεκριμένα, το κουνούπι μολύνεται από κάποιο πουλί και έτσι μεταφέρει το ίδιο στη συνέχεια τον ιό στον άνθρωπο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε τα πουλιά από πού έρχονται και πού πάνε. Γι’ αυτό χρειάζεται διαρκής παρακολούθηση».

Πρώτα στο σπίτι και μετά στη γειτονιά

Με την επιβεβαίωση κάθε νέου περιστατικού, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, είπε ο κ. Ηροδότου και εξήγησε: Πρώτα γίνεται έλεγχος και ψεκασμός ώστε να εξαλειφθούν τα κουνούπια (τέλεια έντομα) που υπάρχουν στο σπίτι του ασθενούς. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία «από πόρτα σε πόρτα» όπου γίνεται έλεγχος και ψεκασμός σε όλα τα σπίτια της περιοχής στην οποία βρίσκεται το σπίτι του ατόμου που νόσησε. Η διαδικασία αυτή αφορά, τόσο ακμαιοκτονία, όσο και προνυμφοκτονία. Δηλαδή τόσο τα τέλεια έντομα, τα κουνούπια, όσο και τις προνύμφες.

Δυστυχώς, είπε ο κ. Ηροδότου, «φαίνεται ότι οι πολίτες δεν λαμβάνουν μέτρα αποτροπής της εκκόλαψης κουνουπιών. Στις αυλές των σπιτιών υπάρχουν στάσιμα νερά και ό,τι λέμε στάσιμα νερά εννοούμε ότι μπορεί να μένει για μεγάλο διάστημα (πέραν της μιας εβδομάδας), στάσιμο νερό μέσα σε κουβάδες, σε γλάστρες, σε πιθάρια και άλλα διακοσμητικά που έχουμε στις αυλές και τους κήπους των σπιτιών».

Παρόμοια φαινόμενα βεβαίως παρατηρούνται σε χωράφια, άδεια οικόπεδα ακόμα και στο δρόμο. «Το κάθε δοχείο στο οποίο μπορεί να μαζευτεί νερό, μπορεί μετά από μια βροχή να εξελιχθεί σε εστία εκκόλαψης κουνουπιών».

Η διαδικασία των ψεκασμών στα σπίτια και την περιοχή των ανθρώπων που αναπτύσσουν συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ή άλλων ιών ακολουθείται και στην περίπτωση που ένα άτομο εντοπιστεί θετικό στον ιό του Δυτικού Νείλου και κατά τους ελέγχους μετά την αιμοδοσία και «υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα εντοπίστηκαν θετικά στον ιό αυτό κατά τον έλεγχο του αίματος».

Έκκληση στους πολίτες και μέτρα προστασίας στο σπίτι

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, είπε ο κ. Ηροδότου, εφαρμόζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πρόγραμμα πρόληψης και ψεκασμών. Ωστόσο, η αποτροπή της εκκόλαψης κουνουπιών «αρχίζει από το σπίτι του καθενός από εμάς και γι’ αυτό πρέπει οι πολίτες να προβαίνουν σε κάποιες απλές ενέργειες στις οικίες τους». Βασικό μέτρο πρόληψης αποτελεί η απομάκρυνση κάθε ποσότητας στάσιμου νερού, καθώς ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.

Οι πολίτες καλούνται:

· να αδειάζουν τακτικά πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, ποτιστήρια και άλλα δοχεία,

· να απομακρύνουν ή να αναποδογυρίζουν αντικείμενα που συγκρατούν νερό,

· να καθαρίζουν υδρορροές, σχάρες και φρεάτια,

· να καλύπτουν ερμητικά βαρέλια και δεξαμενές νερού,

· να αλλάζουν συχνά το νερό στις ποτίστρες ζώων και πτηνών,

· να απομακρύνουν παλιά ελαστικά και άχρηστα δοχεία,

· και να συντηρούν σωστά τις πισίνες και τις διακοσμητικές λιμνούλες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται μετά από βροχόπτωση ή πότισμα, με έλεγχο όλων των εξωτερικών χώρων για εντοπισμό πιθανών σημείων συγκέντρωσης νερού. Όπου η απομάκρυνση του νερού δεν είναι εφικτή, συστήνεται η επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή και εγκεκριμένη χρήση προνυμφοκτόνων.