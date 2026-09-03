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Επανέρχεται ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λεμεσού το θέμα του Ζωολογικού Κήπου, αυτή τη φορά με νέα, αναθεωρημένη πρόταση για τη μετεξέλιξή του, η οποία λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις αποφάσεις που διατυπώθηκαν μετά και την απόρριψη, στις 18 Ιουνίου, της προηγούμενης εισήγησης για μετατροπή του Ζωολογικού Κήπου σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος Λεμεσού «Φύση», η οποία είχε υποβληθεί από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) της Μητρόπολης Λεμεσού.

Η νέα πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου. Η προηγούμενη πρόταση είχε απορριφθεί από το δημοτικό συμβούλιο με 14 ψήφους κατά και 10 υπέρ.

Μιλώντας στον «Φ» για το θέμα του Ζωολογικού Κήπου, ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι το θέμα επανέρχεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου με αναθεωρημένη πρόταση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά την προηγούμενη συνεδρία.

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη με τους αρχηγούς των δημοτικών ομάδων, κατά την οποία παρουσιάστηκε νέα πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας και τη μετεξέλιξη του Ζωολογικού Κήπου.

Βασικός στόχος, όπως ανέφερε, παραμένει η μετατροπή του χώρου σε εκπαιδευτικό κέντρο, με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, η νέα πρόταση προβλέπει την παρουσία περιορισμένου αριθμού ζώων, κυρίως πτηνών, καθώς και ορισμένων ακόμη ειδών που θα μπορούσαν να φιλοξενούνται χωρίς να βρίσκονται σε συνθήκες αιχμαλωσίας.



«Αυτή είναι η βασική αρχή. Οι χώροι θα διαμορφωθούν με τέτοιον τρόπο ώστε τα πτηνά να βρίσκονται σε έναν ευρύτερο χώρο και όχι σε κλουβιά. Είτε θα κυκλοφορούν ελεύθερα είτε θα υπάρχουν ειδικά πλέγματα προστασίας και περίφραξης (nets), ώστε να μην είναι περιορισμένα σε κλουβιά». Παράλληλα, σημείωσε ότι η τελική πρόταση που θα παρουσιαστεί από το ΚΥΚΠΕΕ.

Βασική προϋπόθεση, όπως τόνισε, είναι να υπάρχει περιορισμένος αριθμός ζώων και να μην υπάρχουν ζώα σε συνθήκες αιχμαλωσίας.



«Δεν θα έχουμε ζώα σε αιχμαλωσία. Αυτή ήταν η βασική βάση. Άρα, είναι μια νέα πρόταση που περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό ζώων, κυρίως οικόσιτων και όχι άγριων ζώων».



Σε σχέση με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ο δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πρώτη εικόνα είναι θετική. «Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φαίνεται να είναι θετική. Από εκεί και πέρα, θα γίνει μια παρουσίαση, ώστε να υπάρχει ενημέρωση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν σημαίνει ότι θα παρθεί αύριο η απόφαση», ανέφερε.



Όπως πρόσθεσε, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης περιλαμβάνεται η παρουσίαση της αναθεωρημένης πρότασης, ενώ στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Ο κ. Αρμεύτης ξεκαθάρισε, πάντως, ότι για τον ίδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση η αποφυγή της αιχμαλωσίας των ζώων. «Για εμένα προσωπικά, η κόκκινη γραμμή είναι όχι ζώα σε αιχμαλωσία. Άρα, είτε θα είναι ελεύθερα είτε θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ακριβώς ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία τους», κατέληξε.