Απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού η πρόταση για μετεξέλιξη του Ζωολογικού Κήπου της πόλης σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος «Φύση».

Κατά την ψεσινή μαραθώνια συνεδρία, 14 δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν κατά της πρότασης, ενώ 10 ψήφισαν υπέρ. Συγκεκριμένα ψήφισαν υπέρ ο Δήμαρχος, η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ, οι δημοτικοί οι σύμβουλοι Χριστάκης Μαχαλεκκίδης, του ΔΗΚΟ, Μιχάλης Μιχαήλ και κ. Ραπτόπουλος καθώς και η Μαρία Διαμαντίδου.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι, παρά την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης, η συζήτηση για το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Έπεται συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κατατέθηκαν διάφορες εισηγήσεις και αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός. Τόνισε επίσης ότι θα ετοιμάσουν προτάσεις οι δημοτικές ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η επικαιροποιημένη πρόταση του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Μητρόπολης Λεμεσού, η οποία προνοούσε τη μετατροπή του ζωολογικού κήπου σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του ΚΥΚΠΕΕ, δρα Ανδρέα Χατζηχαμπή, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν τεθεί δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του χώρου.

Οι δύο αυτές προτάσεις παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ως προς την παρουσία ζώων στον χώρο, σημείωσε, εξηγώντας ότι στην πρώτη διαβούλευση η πρώτη επιλογή ήταν το κλείσιμο του Ζωολογικού Κήπου, ενώ η δεύτερη επιλογή ήταν η διατήρησή του Ζωολογικού κήπου και αναβάθμισή του με διατήρηση μερικών επιλεγμένων ζώων, καθώς και ορισμένων οικόσιτων ειδών που είναι πιο εύκολο να διατηρηθούν με όρους ευημερίας των ζώων.

Η νέα πρόταση που κατατέθηκε στον νυν δημοτικό συμβούλιο είναι επικαιροποιημένη και προβλέπει την πλήρη απομάκρυνση των ζώων χωρίς όμως να αναιρείται ο στόχος της προστασίας της βιοποικιλότητας. Η παρουσία και η προστασία της βιοποικιλότητας παραμένει κεντρικός στόχος, αλλά χωρίς τη φιλοξενία ζώων στον χώρο.

Το Κόμμα για τα Ζώα κάνει λόγο για «μαύρη μέρα»

Μία βαθιά απογοητευτική εξέλιξη και μια οπισθοδρόμηση που παραπέμπει σε αντιλήψεις των δεκαετιών του 1950 και του 1970, αποτελεί σύμφωνα με το Κόμμα για τα Ζώα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού να συνεχιστεί η λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «είναι μια απόφαση που αγνοεί τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις για την ευημερία των ζώων, τις ηθικές αρχές της εποχής μας και τη διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική απαίτηση για τερματισμό της αιχμαλωσίας τους για σκοπούς ψυχαγωγίας».

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, Κυριάκο Κυριάκου, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση και παρακολούθησε μια συζήτηση που δυστυχώς δεν αποτύπωσε το πραγματικό διακύβευμα.

Το ερώτημα, όπως σημειώνει, δεν ήταν απλώς αν θα κλείσει ή όχι ο Ζωολογικός Κήπος. «Η πρόταση που τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου προνοούσε μια υπεύθυνη και σύγχρονη μετάβαση: τη σταδιακή και ασφαλή μετεγκατάσταση των ζώων με απόλυτο σεβασμό στην ευημερία τους, τη μετατροπή του χώρου σε εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό και ψυχαγωγικό πάρκο και την οριστική κατάργηση της ξεπερασμένης έννοιας του ζωολογικού κήπου, δίνοντας έμφαση στη χλωρίδα, τη βιωματική μάθηση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Δυστυχώς, με ψήφους 14 εναντίον και 10 υπέρ, η πρόταση απορρίφθηκε, οδηγώντας στη συνέχιση της λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου. Ανάμεσα στις ψήφους που καταψήφισαν την πρόταση ήταν και η ψήφος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και βαθιά απογοήτευση, ιδιαίτερα από ένα πολιτικό κίνημα που διαχρονικά προβάλλει την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων ως βασική του αρχή».

«Μας λυπεί ιδιαίτερα ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης κυριάρχησαν επιχειρήματα που αφορούσαν αποκλειστικά το ιστορικό του Ζωολογικού Κήπου, τη συναισθηματική σύνδεση προηγούμενων γενεών με τον χώρο και τη διατήρησή του ως μέρος της ιστορίας της πόλης. Η ιστορία, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη διαιώνιση μιας πρακτικής που πλέον θεωρείται ξεπερασμένη σε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο. Τα ζώα δεν είναι εκθέματα, ούτε μέσα ψυχαγωγίας. Είναι αισθανόμενα όντα με βιολογικές, ψυχολογικές και ηθολογικές ανάγκες που κανένας ζωολογικός κήπος, όσο κι αν αναβαθμιστεί, δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Η αιχμαλωσία παραμένει αιχμαλωσία. Ο εγκλεισμός παραμένει εγκλεισμός. Κανένας εμπλουτισμός των χώρων διαβίωσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν τα ζώα», προστίθεται.

«Η σημερινή απόφαση δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Αναμένουμε από τον Δήμο Λεμεσού να παρουσιάσει με πλήρη διαφάνεια τα επόμενα βήματα, ενώ δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη που αφορά την ευημερία των ζώων και τη μελλοντική πορεία του χώρου. Στέλνουμε, επίσης, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα, τις δημοτικές παρατάξεις και τους αιρετούς: η κοινωνία αλλάζει. Οι πολίτες απαιτούν πολιτικές που βασίζονται στην επιστήμη, την ηθική και τον σεβασμό προς όλα τα έμβια όντα. Η προστασία των ζώων δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά στο πολιτικό κόστος, στις παραδόσεις ή στις συνήθειες του παρελθόντος. Η πραγματική πρόοδος μετριέται από τον τρόπο που μια κοινωνία αντιμετωπίζει τους πιο αδύναμους και όχι από τη διατήρηση ξεπερασμένων θεσμών», τονίζει.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου «εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση, αλλά δεν απογοητεύεται από τον αγώνα. Αντίθετα, η σημερινή εξέλιξη μας καθιστά ακόμη πιο αποφασισμένους να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας μέχρι να τερματιστεί οριστικά η αιχμαλωσία ζώων στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού. Η Λεμεσός αξίζει να πρωτοπορεί ως μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη που σέβεται τη ζωή, τη φύση και τα δικαιώματα των ζώων. Η σημερινή απόφαση, δυστυχώς, δεν υπηρετεί αυτό το όραμα. Η ιστορία θα κρίνει όσους επέλεξαν να διατηρήσουν το παρελθόν αντί να ανοίξουν τον δρόμο προς ένα πιο ανθρώπινο και πολιτισμένο μέλλον».