Αποφασίζεται σήμερα το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού, καθώς το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού. Μετά από χρόνια αναμονής, καθυστερήσεων και συζητήσεων, αναμένεται να ληφθούν οριστικές πολιτικές αποφάσεις για το αν ο χώρος θα συνεχίσει να φιλοξενεί ζώα ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες, στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου παρουσιάστηκε η νέα επικαιροποιημένη πρόταση του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Μητρόπολης Λεμεσού για τη μετατροπή του ζωολογικού κήπου σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος «Φύση».

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται αντιδράσεις από διάφορα πρόσωπα και φορείς της πόλης.

Μιλώντας στον «Φ», ο δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, επιστημονικός διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ), ανέφερε ότι ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις.

Οι δύο αυτές προτάσεις παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ως προς την παρουσία ζώων στον χώρο, σημείωσε, εξηγώντας ότι στην πρώτη διαβούλευση η πρώτη επιλογή ήταν το κλείσιμο του Ζωολογικού Κήπου, ενώ η δεύτερη επιλογή ήταν η διατήρησή του Ζωολογικού κήπου και αναβάθμισή του με διατήρηση μερικών επιλεγμένων ζώων, καθώς και ορισμένων οικόσιτων ειδών που είναι πιο εύκολο να διατηρηθούν με όρους ευημερίας των ζώων.

Η νέα πρόταση που κατατέθηκε στον νυν δημοτικό συμβούλιο είναι επικαιροποιημένη και προβλέπει την πλήρη απομάκρυνση των ζώων χωρίς όμως να αναιρείται ο στόχος της προστασίας της βιοποικιλότητας. Η παρουσία και η προστασία της βιοποικιλότητας παραμένει κεντρικός στόχος, αλλά χωρίς τη φιλοξενία ζώων στον χώρο.