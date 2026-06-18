Μετά από χρόνια προσπαθειών και συντονισμένων ενεργειών των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα οι εργασίες για την κατασκευή της νέας εισόδου/ εξόδου κινδύνου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα μιας περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται περίπου 120 επιχειρήσεις και εργάζονται περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι. Η νέα οδική σύνδεση αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, καθώς κρίθηκε απαραίτητη τόσο για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας όσο και για τη δημιουργία εναλλακτικής διόδου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου και στέλεχος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Βάσος Δημητριάδης, χαρακτήρισε το έργο ως καθοριστικής σημασίας για τη βιομηχανική περιοχή, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο μία οδική πρόσβαση, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης. Ο νέος δρόμος θα έχει μήκος περίπου 500 μέτρα και θα καταλήγει στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή Columbia με το κόστος κατασκευής να ανέρχεται περίπου στις €250.000.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, τόνισε ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.