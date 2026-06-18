Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή της νέας κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητα Μαζωτού, δυναμικότητας 40.000 κυβικών μέτρων την ημέρα, με την Κυβέρνηση να εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο, ανεξαρτήτως των νομικών μέτρων που λαμβάνονται από πλευράς της κοινότητας που διαφωνεί.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπογραμμίζει πως η προώθηση του έργου γίνεται με επισπευσμένες, αλλά απόλυτα σύννομες και διαφανείς διαδικασίες, με αποκλειστικό γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον και την άμεση αντιμετώπιση των εντεινόμενων προβλημάτων λειψυδρίας, στοχεύοντας στην κάλυψη των υδατικών αναγκών για την περίοδο 2027 – 2029.

Το ΤΑΥ προέβη σε όλες τις αναγκαίες και προβλεπόμενες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την κάλυψη των υδατικών αναγκών της περιόδου 2027 – 2029, χωρίς σε καμία περίπτωση να παρακάμψει την υποχρέωση εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων. Η νέα μονάδα αφαλάτωσης με βάση τον προγραμματισμό θα συνεισφέρει στο δίκτυο του Νοτίου Αγωγού αν τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε χθες μια καθοριστική απόφαση για την πρόοδο του έργου, εγκρίνοντας την κατασκευή του απαραίτητου οδικού δικτύου πρόσβασης προς τη μονάδα αφαλάτωσης, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών υποδομής.

Ωστόσο, η υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου συνοδεύεται από σημαντική αύξηση του οικονομικού κόστους. Ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός είχε καθοριστεί στα €85 εκατ., στο συνολικό ποσό προστίθενται πλέον άλλα €6,5 εκατ., τα οποία αφορούν την κατασκευή των απαραίτητων αγωγών σύνδεσης, υποθαλάσσιων και χερσαίων. Παράλληλα, το κόστος επιβαρύνεται με επιπλέον €265.015, ποσό το οποίο απαιτείται για τις διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της γης.

Το ποσό των €85 εκατ. περιλαμβάνει το συνολικό κόστος της 7ετούς σύμβασης προμήθειας αφαλατωμένου νερού που θα συναφθεί με τον ανάδοχο κατασκευής-λειτουργίας του έργου.

Τα τεμάχια που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, έχουν αξιολογηθεί τεχνικά και υψομετρικά από το ΤΑΥ, το οποίο εκπόνησε με ιδιώτη εμπειρογνώμονα τελική τεχνική μελέτη και κρίνονται, ως η ιδανική επιλογή για όδευση δρόμου πρόσβασης προς την κινητή μονάδα αφαλάτωσης, καθώς και για την κατασκευή αντλιοστασίου. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εξασφαλισθούν οι σχετικές εγκρίσεις, η μονάδα αναμένεται να ανατεθεί εντός του 2026 και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2027.

Πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων και την υποβολή της εισήγησης προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το ΤΑΥ ολοκλήρωσε μια ολοκληρωμένη εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης.

Η αξιολόγηση κάλυψε τους πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς της περιοχής, τη δυνατότητα εξασφάλισης γης, την τεχνική εφικτότητα υλοποίησης και σύνδεσης των έργων με την υφιστάμενη υδατική υποδομή του ΤΑΥ, το εκτιμώμενο οικονομικό κόστος, καθώς και την προκαταρκτική εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενσωματώθηκαν στο Έντυπο Πληροφοριών, το οποίο υποβλήθηκε αρμοδίως στην Περιβαλλοντική Αρχή. Η τελική περιβαλλοντική έγκριση για την αδειοδότηση του έργου εκδόθηκε στις 11 Ιουνίου 2026.

Από την πλευρά του, το ΤΑΥ ξεκαθαρίζει ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες χωρίς σε καμία περίπτωση να παρακαμφθεί η υποχρέωση εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά.