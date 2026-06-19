Ο «αμυντικός χαφ του Κατάρ, Ασίμ Μαντιμπό», φέρεται να έχει αποκτήσει φήμη για επικίνδυνα και σκληρά μαρκαρίσματα, καθώς σύμφωνα με το περιστατικό, τραυμάτισε σοβαρά τον Ισμαέλ Κονέ του Καναδά, σπάζοντάς του το πόδι στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, ο οποίος έληξε με νίκη 6-0 για τους Καναδούς.

Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Γουάκρα (δανεικός από την Αλ Ντουχαΐλ) το 2019 είχε χτυπήσει τον Νεϊμάρ σε φιλική αναμέτρηση με τη Βραζιλία, με αποτέλεσμα ο σταρ της Σελεσάο να χάσει τότε το Copa America το οποίο κατέκτησε η ομάδα του!

Same player injured Neymar 2019 pic.twitter.com/q4S9QXsSYB June 19, 2026

Ο προπονητής του Κονέ περιέγραψε ότι άκουσε τον ήχο από το σπάσιμο στο αριστερό πόδι του, καθώς το μαρκάρισμα του Μαντιμπό έγινε μπροστά στον πάγκο των Καναδών.

«Έγινε μπροστά στον πάγκο μας. Το ακούσαμε. Το κατάλαβα αμέσως πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός. Όλοι μας ακούσαμε το κόκκαλο να σπάει» είπε ο προπονητής του Καναδά, Τζέσε Μάρτς.

Ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Μαντιμπό για το σκληρό μαρκάρισμα με τους περισσότερους από τους 52.479 θεατές στο γήπεδο να φωνάζουν «ντροπή».

Ο Καταριανός ποδοσφαιριστής μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια του Καναδά και ζήτησε συγγνώμη από τον Ισμαήλ Κονέ για το μαρκάρισμά του.

Jesse Marsch says that Qatar’s Assim Madibo came into Canada’s dressing room to apologize to Ismael Koné about the injury.



“The player apologized to Ismael. He came into the dressing room. The team let him know that happened.” #canmnt #qatar #worldcup pic.twitter.com/X3tijYdzeN — Claire Hanna (@clahanna) June 19, 2026

Ο Καναδός μέσος της Σασουόλο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κάταγμα το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράστης για αρκετούς μήνες.

Όταν ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά, οι ποδοσφαιριστές του Καναδά συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και προσευχήθηκαν για τον Κονέ για τον οποίο ο προπονητής της ομάδας είπε «ο Ισμαήλ είναι μεγάλο μέρος της καρδιάς της ομάδας μας, θα είναι μεγάλη απώλεια, έπαιξε φανταστικά και στα δύο παιχνίδια».

An unshakable brotherhood 🇨🇦



Thinking of our brother, Isma, right now. This one is for you, 8️⃣ pic.twitter.com/Ac7EdjrznX — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

protothema.gr