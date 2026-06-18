Με τους Μανζάμπι και Βάργκας να έρχονται από τον πάγκο και να βρίσκουν δίχτυα, η Ελβετία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 με το 4-1 επί της απογοητευτικής Βοσνίας και έκανε βήμα πρόκρισης στους «32».

Τα ξημερώματα, σε… παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Καναδάς τον αγώνα του με Κατάρ στο «BC Place» του Βανκούβερ, φτάνοντας στο εμφατικό 6-0 (με χατ-τρικ του Τζόναθαν Ντέιβιντ) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Μία νίκη που έφερε πλέον τους Καναδούς στην κορυφή του γκρουπ μαζί με την Ελβετία -που συνέτριψε νωρίτερα τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 4-1- αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Στο τελευταίο παιχνίδι σήμερα το πρώι, το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, έκανε το «2 στα 2» κι εξασφάλισε την πρωτιά στον 1ο όμιλο και την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026.

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