Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι των Νιου Γιορκ Νικς συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στους δρόμους της Νέας Υόρκης, για να αποθεώσουν την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, σε μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.
Παίκτες, προπονητές και οικογένειες επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο με ανοιχτή οροφή στα χρώματα της ομάδας (μπλε και πορτοκαλί) και έκαναν παρέλαση στον εμβληματικό για τέτοιες περιστάσεις δρόμο, Canyon of Heroes, μέσα σε αποθέωση.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλος οπαδός των Νικς, δεν μπορούσε να λείπει από την παρέλαση. Μάλιστα, φορώντας μία φανέλα της ομάδας ανέβηκε για λίγο στο λεωφορείο και χόρεψε με τον σέντερ της ομάδας Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος κάπνιζε πούρο.
Μετά από λίγο το λεωφορείο έφτασε στο δημαρχείο, όπου οι παίκτες παρέλαβαν τα κλειδιά της πόλης από τον δήμαρχο, μία εμβληματική και ιδιαίτερα τιμητική κίνηση για το ιστορικό κατόρθωμά τους. Το δημαρχείο ήταν στολισμένο με μπλε και πορτοκαλί λάβαρα, ενώ από τα παράθυρα κρέμονταν και τα ονόματα των παικτών της ομάδας. Παρουσιαστής της τελετής ήταν ο γνωστός σχολιαστής των αγώνων των Νικς, Μάικ Μπριν. Οι παίκτες της ομάδας τοποθέτησαν τα τρόπαια που κατέκτησαν τη φετινή σεζόν, το Κύπελλο του ΝΒΑ, το πρωτάθλημα της Ανατολικής Περιφέρειας και το πρωτάθλημα ΝΒΑ, σε κοινή θέα.
Δείτε όλα όσα έγιναν στην παρέλαση και στην εκδήλωση στο δημαρχείο:
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης το λεωφορείο συνόδευαν και άλλα οχήματα γεμάτα με οπαδούς που κρατούσαν σημαίες της ομάδας και μια μουσική μπάντα. Πολλοί φίλαθλοι παρακολούθησαν από απόσταση την αγαπημένη τους ομάδα, καθώς τους χώριζαν διαχωριστικές μπάρες. Κάποιοι οπαδοί, μάλιστα, σκαρφάλωσαν στην οροφή του σταθμού του μετρό South Ferry για να έχουν καλύτερη θέα της παρέλασης.
Ο «βασιλιάς» της Νέας Υόρκης Μπράνσον, οι θρύλοι της ομάδας και οι διασημότητες
Τρομερή αποθέωση γνώρισε ο MVP των τελικών και «βασιλιάς» της Νέας Υόρκης, Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος δεν αποχωριζόταν με τίποτα το Larry O’Brien Championship Trophy. Μάλιστα, στην εκδήλωση στο δημαρχείο είπε και δύο λόγια για την κριτική και την αμφισβήτηση που δεχόταν ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πολλές απόψεις. Αλλά όταν τους αποδείξεις ότι κάνουν λάθος, δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα, δεν το αξίζουν».
Το παρών έδωσαν ο θρύλος των Νικς και πρώην ΝΒΑερ και Hall of Famer, Καρμέλο Άντονι, τόνισε ότι «οι Νεοϋορκέζοι είναι, όπως λένε, “σε φρενίτιδα” αυτή τη στιγμή. Όλη η πόλη κέρδισε. Δεν έχω πάει ποτέ σε παρέλαση — ποτέ — και χαίρομαι που είναι αυτή», δήλωσε ο πιο πιστός οπαδός της ομάδας, ο σκηνοθέτης, Σπάικ Λι. Ο θρύλος των Νικς, ο Γουόλτ «Κλάιντ» Φρέιζερ, μέλος των πρωταθλητριών ομάδων της δεκαετίας του ’70, συμμετείχε με στυλ, φορώντας τα δαχτυλίδια των τίτλων του NBA που κατέκτησε. Το παρών έδωσαν και θρύλος Πάτρικ Γιούιν και ο διάσημος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ.
Η Alicia Keys, η τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον Jay-Z στο hit του 2009 «Empire State of Mind», το οποίο εκφράζει την αγάπη για τη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε. «Πώς θα μπορούσα να μην το κάνω;» είπε η Keys την Τετάρτη σε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να μιλάει στο τηλέφωνο με τον φόργουορντ των Νικς, OG Anunoby.
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης επικράτησαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη. Επί ποδός βρέθηκαν περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι η αστυνομία ανέφερε ότι όλοι οι διαθέσιμοι χώροι για τους θεατές κατά μήκος της διαδρομής γέμισαν τρεις ώρες πριν από την έναρξη της παρέλασης, στις 10:30 π.μ. Έγιναν και κάποιες συλλήψεις.
Δείτε φωτογραφίες από την παρέλαση:
Φωτογραφίες Reuters