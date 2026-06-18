Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι των Νιου Γιορκ Νικς συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στους δρόμους της Νέας Υόρκης, για να αποθεώσουν την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, σε μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.

Παίκτες, προπονητές και οικογένειες επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο με ανοιχτή οροφή στα χρώματα της ομάδας (μπλε και πορτοκαλί) και έκαναν παρέλαση στον εμβληματικό για τέτοιες περιστάσεις δρόμο, Canyon of Heroes, μέσα σε αποθέωση.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλος οπαδός των Νικς, δεν μπορούσε να λείπει από την παρέλαση. Μάλιστα, φορώντας μία φανέλα της ομάδας ανέβηκε για λίγο στο λεωφορείο και χόρεψε με τον σέντερ της ομάδας Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος κάπνιζε πούρο.

KAT and NYC Mayor Mamdani hit the "lean back" 😂 pic.twitter.com/vLBuZgRW1w — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 18, 2026

Μετά από λίγο το λεωφορείο έφτασε στο δημαρχείο, όπου οι παίκτες παρέλαβαν τα κλειδιά της πόλης από τον δήμαρχο, μία εμβληματική και ιδιαίτερα τιμητική κίνηση για το ιστορικό κατόρθωμά τους. Το δημαρχείο ήταν στολισμένο με μπλε και πορτοκαλί λάβαρα, ενώ από τα παράθυρα κρέμονταν και τα ονόματα των παικτών της ομάδας. Παρουσιαστής της τελετής ήταν ο γνωστός σχολιαστής των αγώνων των Νικς, Μάικ Μπριν. Οι παίκτες της ομάδας τοποθέτησαν τα τρόπαια που κατέκτησαν τη φετινή σεζόν, το Κύπελλο του ΝΒΑ, το πρωτάθλημα της Ανατολικής Περιφέρειας και το πρωτάθλημα ΝΒΑ, σε κοινή θέα.

Mayor Mamdani honors NBA champion NY Knicks with keys to the city. pic.twitter.com/ve0WZgvAEh — FactPost (@factpostnews) June 18, 2026

here is Mamdani's entire speech at the Knicks parade, which is easily the best speech I've ever heard at an event of this sort pic.twitter.com/FiTxy81Yq3 June 18, 2026

Δείτε όλα όσα έγιναν στην παρέλαση και στην εκδήλωση στο δημαρχείο:

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης το λεωφορείο συνόδευαν και άλλα οχήματα γεμάτα με οπαδούς που κρατούσαν σημαίες της ομάδας και μια μουσική μπάντα. Πολλοί φίλαθλοι παρακολούθησαν από απόσταση την αγαπημένη τους ομάδα, καθώς τους χώριζαν διαχωριστικές μπάρες. Κάποιοι οπαδοί, μάλιστα, σκαρφάλωσαν στην οροφή του σταθμού του μετρό South Ferry για να έχουν καλύτερη θέα της παρέλασης.

The view is unbelievable! Knicks fans may look like ants from a helicopter above but they have absolutely packed the streets in a jaw-dropping aerial view. pic.twitter.com/aNr848ySKn — New York Post (@nypost) June 18, 2026

Ο «βασιλιάς» της Νέας Υόρκης Μπράνσον, οι θρύλοι της ομάδας και οι διασημότητες

Τρομερή αποθέωση γνώρισε ο MVP των τελικών και «βασιλιάς» της Νέας Υόρκης, Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος δεν αποχωριζόταν με τίποτα το Larry O’Brien Championship Trophy. Μάλιστα, στην εκδήλωση στο δημαρχείο είπε και δύο λόγια για την κριτική και την αμφισβήτηση που δεχόταν ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πολλές απόψεις. Αλλά όταν τους αποδείξεις ότι κάνουν λάθος, δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα, δεν το αξίζουν».

Jalen Brunson holding the Larry O’ Brien Championship trophy at the Knicks Parade in NYC as the chant “MVP!” 🏆🗽



53 year wait is finally over. LEGENDARY.#knicksparade#alwaysknicks pic.twitter.com/G8Fv02NFpS — CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) June 18, 2026

Το παρών έδωσαν ο θρύλος των Νικς και πρώην ΝΒΑερ και Hall of Famer, Καρμέλο Άντονι, τόνισε ότι «οι Νεοϋορκέζοι είναι, όπως λένε, “σε φρενίτιδα” αυτή τη στιγμή. Όλη η πόλη κέρδισε. Δεν έχω πάει ποτέ σε παρέλαση — ποτέ — και χαίρομαι που είναι αυτή», δήλωσε ο πιο πιστός οπαδός της ομάδας, ο σκηνοθέτης, Σπάικ Λι. Ο θρύλος των Νικς, ο Γουόλτ «Κλάιντ» Φρέιζερ, μέλος των πρωταθλητριών ομάδων της δεκαετίας του ’70, συμμετείχε με στυλ, φορώντας τα δαχτυλίδια των τίτλων του NBA που κατέκτησε. Το παρών έδωσαν και θρύλος Πάτρικ Γιούιν και ο διάσημος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ.

"There's a lot of people



Who have a lot of opinions



But when you prove em wrong



You don't have to say shit to them



Nah



They don't deserve it.



Thank you"



–– Jalen Brunson pic.twitter.com/03Y1Hck4eb — New York Basketball (@NBA_NewYork) June 18, 2026

Η Alicia Keys, η τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον Jay-Z στο hit του 2009 «Empire State of Mind», το οποίο εκφράζει την αγάπη για τη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε. «Πώς θα μπορούσα να μην το κάνω;» είπε η Keys την Τετάρτη σε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να μιλάει στο τηλέφωνο με τον φόργουορντ των Νικς, OG Anunoby.

Carmelo Anthony at the Knicks parade: "New York is, as they would say, lit, right now!”

pic.twitter.com/Wznxb79Rvs — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 18, 2026

Timothée Chalamet on the float at the Knicks parade 🔥



Watch New York's NBA championship parade on ESPN2, ESPN X and the ESPN App 🍿 pic.twitter.com/rIMchzoBQy — SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2026

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης επικράτησαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη. Επί ποδός βρέθηκαν περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι η αστυνομία ανέφερε ότι όλοι οι διαθέσιμοι χώροι για τους θεατές κατά μήκος της διαδρομής γέμισαν τρεις ώρες πριν από την έναρξη της παρέλασης, στις 10:30 π.μ. Έγιναν και κάποιες συλλήψεις.

Δείτε φωτογραφίες από την παρέλαση:

Φωτογραφίες Reuters

protothema.gr