Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι επιτεύχθηκε ουσιαστική πρόοδος τόσο στους πέντε βασικούς πυλώνες προτεραιοτήτων που είχε θέσει η Λευκωσία όσο και σε κρίσιμους φακέλους της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε σημαντικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένων νομοθετικών φακέλων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα ή αδιέξοδο για περισσότερο από δέκα χρόνια.

O κ. Χριστοδουλίδης έκανε ειδική μνεία στον πλέον σημαντικό φάκελο που διαπραγματεύτηκε η Κυπριακή Προεδρία, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για τον οποίο επιτεύχθηκε η παράδοση ενός ώριμου Διαπραγματευτικού Πλαισίου (“negotiating box”), έχοντας συγκεκριμένους αριθμούς, πετυχαίνοντας παράλληλα συμφωνία του Συμβουλίου για τους βασικούς χρηματοδοτικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τον στόχο επίτευξης συνολικής πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, ο Πρόεδρος παρουσίασε επίσης επιτεύγματα στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, για την Ουκρανία, τη μετανάστευση, αλλά και για τη Διεύρυνση της Ένωσης, με την επισήμανση ότι ήταν μία στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Ειδική αναφορά έγινε στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο και τα σημαντικά βήματα που έγιναν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την Ουκρανία και την Μολδαβία, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε το άνοιγμα του πρώτου συμπλέγματος κεφαλαίων, που αφορά τα «θεμελιώδη θέματα» με δυο ιστορικές διακυβερνητικές διασκέψεις.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους ηγέτης της ΕΕ για τα αποτελέσματα που αφορούν συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, στους τομείς της Ανταγωνιστικότητας και της απλοποίησης και του ενεργειακού τομέα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδωσε έμφαση στα επιτεύγματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, μέσα από συμφωνίες στους πολιτικούς διαλόγους με το Ευρωκοινοβούλιο, φέρνοντας ως παράδειγμα την αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Δικαιώματα των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών, αλλά και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα, καθώς επίσης τη συμφωνία για τον Κανονισμό Επιστροφών και την επίβλεψη της έναρξης εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

ΚΥΠΕ