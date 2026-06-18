ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στο Κυπριακό τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης προσερχόμενος στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκίνησε στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ανακοινώσει σύντομα το διορισμό νέου απεσταλμένου, με τους Χριστοδουλίδη και φον ντερ Λάιεν να έχουν ήδη συζητήσει κάποια ονόματα.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. «Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ενημέρωσε για τις δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών» και σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Κόστα μετέφερε προς τον Αντόνιο Γκουτέρες «το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η όποια πρόοδος στα ευρωτουρκικά προϋποθέτει την υλοποίηση από πλευράς Τουρκίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κυπρογενών υποχρεώσεων».

Ο ΠτΔ σημείωσε ότι «υπάρχει επιθυμία από την ΕΕ να δούμε πρόοδο στα ευρωτουρκικά». Αυτό, τόνισε, εξαρτάται αποκλειστικά από την Τουρκία, ξεκινώντας από το Κυπριακό. Ο Ν. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. Είπε επίσης ότι ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες «να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επανέναρξη των συνομιλιών». Όσον αφορά το επικείμενο ταξίδι της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιουνίου.

Διμερή με Ζελένσκι για ενταξιακές Ουκρανίας

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Θέμα της συζήτησης, όπως είπε ο ΠτΔ, θα είναι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, με το Κίεβο να ζητά όπως ανοίξουν όλα τα συμπλέγματα ενταξιακών κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ έχει ήδη ανοίξει το πρώτο σύμπλεγμα ενταξιακών κεφαλαίων με την Ουκρανία καθώς επίσης και με την Μολδαβία.

Η εξέλιξη αυτή χαιρετίστηκε από πλευράς αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στο πλαίσιο της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Κόστα όσο και στη διάρκεια της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που προηγήθηκε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Δήλωσε περήφανος για την Προεδρία ΕΕ

Στην αρχή των δηλώσεών του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι περήφανος για τη χώρα του για τα αποτελέσματα «που έχουμε πετύχει αυτούς του έξι μήνες». Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για αποτελέσματα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στους στόχους που έχουν επιτευχθεί και τα αποτελέσματα που είχε η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ. Παράλληλα αναφέρθηκε στους φακέλους που κατάφεραν να κλείσουν στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανοικτοί για σχεδόν μια δεκαετία.