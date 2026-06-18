Η ενέργεια, οι θαλάσσιες ζώνες, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί, η ασφάλεια και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας αποτελούν τομείς κοινής αρμοδιότητας, στους οποίους καμία πλευρά δεν μπορεί να αποφασίζει μόνη της, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε εκτενώς στο Κυπριακό, τη μεθοδολογία των συνομιλιών, τις σχέσεις με την Τουρκία, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά από μικτούς γάμους και τις επικείμενες «εκλογές».

Αναφερόμενος στη θέση της Τουρκίας για “κυριαρχική ισότητα” και “ίσο διεθνές καθεστώς”, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εννοιολογικό πλαίσιο που τέθηκε μετά το Κραν Μοντανά, το περιεχόμενο του οποίου, ωστόσο, δεν έχει συζητηθεί ή συμπληρωθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Ο ίδιος εξέφρασε την προτίμηση να συζητά επί του συγκεκριμένου περιεχομένου, υπογραμμίζοντας ότι «αν αναζητείται λύση, αυτή πρέπει να αναζητηθεί στο περιεχόμενο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πιο αρεστή έννοια ως όνομα, αλλά αν κοιτάξεις από κάτω, μπορεί να δεις ότι ο τρόπος που συμπληρώθηκε δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που επιθυμείς».

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά επιθυμεί διαπραγματεύσεις για επίτευξη λύσης και όχι «για χάρη των διαπραγματεύσεων», προσθέτοντας ότι πριν την ουσία θα πρέπει να συμφωνηθεί η μεθοδολογία των τεσσάρων σημείων.

Εστιάζοντας στα έξι προαναφερθέντα κεφάλαια, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι αποτελούν πεδία όπου η κυριαρχία πρέπει να μοιράζεται υπό την έννοια της συνδιαχείρισης.

«Τι θέλω να πω με αυτό; Σε αυτά τα θέματα, όπως εγώ δεν θα μπορώ να πω ‘εγώ αποφασίζω’, έτσι και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα πρέπει να μπορεί να λέει ‘εγώ αποφασίζω’. Επομένως, αυτοί οι τομείς είναι κοινές αρμοδιότητες και απαιτούν έναν μηχανισμό όπου θα αποφασίζουμε μαζί στη βάση της πολιτικής ισότητας», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τις αμυντικές συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, έφερε ως παράδειγμα την πιθανή παρουσία γαλλικών στρατευμάτων ή τη χρήση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις μετατρέπουν το νησί σε στόχο. Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε, ένας πύραυλος αποτελεί κίνδυνο “τόσο για τον νότο όσο και για τον βορρά”, επηρεάζοντας εξίσου την ασφάλεια και τον τουρισμό και των δύο κοινοτήτων.

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε «διάκριση» τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα της παραχώρησης ιθαγένειας σε παιδιά από μικτούς γάμους, επικαλούμενος σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διεθνών οργανισμών κατά του ρατσισμού. Αναφέρθηκε μάλιστα σε προσωπική του εμπειρία από επίσκεψη σε σχολείο εγκλωβισμένων στο Ριζοκάρπασο, όπου Ελληνοκύπρια μητέρα, όπως είπε, του μετέφερε το πρόβλημα του παιδιού της, το οποίο, παρά το ότι έχει μητρική γλώσσα τα ελληνικά, δεν λαμβάνει ιθαγένεια ή βοήθεια επειδή ο πατέρας του είναι τουρκικής καταγωγής.

Όσον αφορά την παρουσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη διεθνή σκηνή, υπεραμύνθηκε της παρουσίας της στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) με το καθεστώς του παρατηρητή. Εξήγησε επίσης ότι ο ίδιος δεν έχει μεταβεί ακόμη στις Βρυξέλλες για επαφές, καθώς αναμένει τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για να αποφευχθούν πρόσθετα εμπόδια.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο «εκλογικών» διαδικασιών στα κατεχόμενα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μεγάλο βάρος για το «ανώτατο εκλογικό δικαστήριο», θα επηρέαζε αρνητικά τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων και θα μπορούσε να πλήξει την τουρκοκυπριακή «δημοκρατία», κατά την έκφρασή του, λόγω αμφιβολιών για την ασφάλεια στην καταμέτρηση.

ΚΥΠΕ