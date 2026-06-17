Η αισιόδοξη προσδοκία, ότι κάτι άρχισε να κινείται στο κυπριακό, έχει μεταλλαχθεί σε απαισιοδοξία. Η απεσταλμένη του Γ.Γ. μετέβη στην ‘Αγκυρα για συνομιλίες και για πραγματοποίηση της προσδοκίας για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης, στην οποία θα ανακοινωνόταν η επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Τις προσδοκίες προσγείωσε ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας δηλώνοντας, ότι η λύση που επιδιώκει η Τουρκία είναι τα δύο κυρίαρχα κράτη που θα συνεργάζονται. Προσωπικά πιστεύω, ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει λύση δυο κρατών. Δεν αποδέχεται να παραμείνει η Κ.Δ. μέλος της Ε.Ε. και το τουρκοκυπριακό κράτος να παραμείνει εκτός Ε.Ε.. Η Τουρκία στην ουσία θέλει δυο ισότιμα και κυρίαρχα κράτη, που θα αντικαταστήσουν την Κ.Δ. που θα καταργηθεί. Η νέα ΔΔΟ θα παραμείνει μέλος της Ε.Ε., όπως θα ήταν και η ΔΔΟ που προνοούσε το σχέδιο Αναν. Με αυτή τη λύση η Τουρκία θα ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο, χωρίς καμιά ενόχληση από την Ε.Ε., που θα τετραγωνίσει τον κύκλο και θα απαλλαγεί από τα προβλήματα για τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλει στον εισβολέα στην Κύπρο, όπως κάμνει και με τον εισβολέα στην Ουκρανία.

Το επόμενο βήμα στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών είναι, κατά την γνώμη μου, η Τουρκία να κάμει τη «μεγάλη» παραχώρηση να εγκαταλείψει την ιδέα των δυο κρατών και να επανέλθει στη ΔΔΟ με κυριαρχική ισότητα των δυο κρατών. Και τότε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ και η Ε.Ε. θα εντείνουν τις πιέσεις τους προ στην πλευρά μας για νέες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις για επίτευξη λύσης «ΔΔΟ με πολιτική κτλ ισότητα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.» ΟΗΕ και Ε.Ε. δεν ενδιαφέρονται για λύση του Κυπριακού σύμφωνα με τις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ο Γ.Γ. επιδιώκει να τερματίσει τη θητεία του με μια επιτυχία. Δεν ενδιαφέρεται για κανονικό κράτος, αλλά για κανονικό κλείσιμο του Κυπριακού. Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να τετραγωνίσει τον κύκλο και να βαπτίσει τη ΔΔΟ λύση του ΟΗΕ προσαρμοσμένη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ε.Ε. θέλει και αυτή κλείσιμο του Κυπριακού για να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις της Κύπρου που θέλει να επιβληθούν κυρώσεις στην αγαπημένη της Τουρκία, με την οποία ξεδιάντροπα ομολογεί ότι έχει «στρατηγική εταιρική σχέση». Θέλει να ελευθερωθεί από τα δεσμά, που το ευρωπαϊκό δίκαιο της επιβάλλει και να επαναφέρει την Τουρκία στην παραχαϊδευμένη θέση της με τελωνειακή ένωση, κατάργηση της βίζας, και είσοδο της Τουρκίας στο SAVE, για να μπορούν οι μεγάλες χώρες της Ε.Ε. να κάμουν επέλαση στην μεγάλη τουρκική αγορά των εκατομμυρίων. Η Κύπρος θα είναι ένα ανίσχυρο μέλος της Ε.Ε., στην οποία θα επιβάλλει τους νόμους της. Και η Κ.Δ. θα εξαφανιστεί και οι Έλληνες της Κύπρου θα αναζητούν κηδεμόνα να τους γλυτώσει από την Τουρκοποίηση. Δεν θα βρίσκουν όμως, επειδή τα προβλήματα που θα δημιουργεί η Τουρκία θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση της ΔΔΟ, στην οποία η Ε.Ε. δε θα θέλει να εμπλακεί.

Το αποτέλεσμα θα είναι η Κ.Δ. να γίνει στόχος έντονων πιέσεων από τον Γ.Γ. και απεσταλμένη του και από τους επιτρόπους της Ε.Ε. να κάμει νέες υποχωρήσεις για επίτευξη λύση ΔΔΟ. Οι υποχωρήσεις που θα την πιέζουν να κάμει είναι τέτοιες, που οι πρόνοιες της συμφωνίας και η λύση θα είναι πολύ χειρότερη από τη λύση δυο κρατών. Και τότε η Κύπρος θα βρεθεί στη δύσκολη θέση, είτε να αποδεχθεί λύση χειρότερη από τη λύση δυο κρατών, είτε να αποχωρήσει από τη διαδικασία και να θεωρηθεί υπεύθυνη για την μη λύση. Και όπως πολύ έξυπνα είπε ο Κ. Ερχιουρμάν, το παράνομο κράτος δεν θα μείνει στην ανυπαρξία που έχει σήμερα.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως ο ΠτΔ θα σταθεί αγέρωχος στην έπαλξη της Κ.Δ. και εκτός από την επίκληση του διεθνούς δικαίου να καλέσει τον κυπριακό λαό να αποφασίσει με δημοψήφισμα αν αποδέχεται τη κατάργηση της Κ.Δ. και την μετατροπή της σε τουρκικό προτεκτοράτο.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η λύση δυο κρατών είναι απαράδεκτη. Όμως πρέπει να ξέρουμε, ότι οι άδικες πρόνοιες μιας λύσης ΔΔΟ μπορεί να την καταστήσουν χειρότερη από τη λύση δυο κρατών. .