Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, χαιρετίζοντας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στη Λευκωσία, υπό τον τίτλο «Για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη», την Τετάρτη.

Ο κ. Αντωνίου εξήγησε ότι πρόκειται για «πρωτοβουλία την οποία στηρίζουμε και επενδύουμε σε αυτήν, γιατί γνωρίζουμε ότι η παρέλευση του χρόνου εδραιώνει τα τετελεσμένα της κατοχής, με την οποία ουδέποτε θα συμβιβαστούμε».

Καλωσορίζοντας στην Κύπρο τους προσκεκλημένους και προσκεκλημένες από την Ελλάδα και άλλες χώρες, ο κ. Αντωνίου συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους, ενώ επισήμανε ότι το Κυπριακό έχει δεσπόζουσα θέση στις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετέφερε τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας «ότι η επίλυση του Κυπριακού, η απαλλαγή από την τουρκική κατοχή, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας, αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα του ιδίου και της κυβέρνησης συνολικά».

Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ηγείται της προσπάθειας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και φυσικά των αρχών, των αξιών και του Δικαίου της ΕΕ.

«Από την πρώτη μέρα ανάληψης της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας, πριν από τρία και πλέον χρόνια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιδίωξε την ανακίνηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για το Κυπριακό. Μεσούσης της παγκόσμιας αναταραχής που προκάλεσαν οι δύο πόλεμοι, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, μπορέσαμε να τερματίσουμε το επταετές τέλμα, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δημόσια ανέφερε», είπε ο κ. Αντωνίου.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ότι ξεκίνησε μετά και από προσπάθειες της κυβέρνησης και με αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα της πολιτικής της βούλησης, ενώ σημείωσε ότι η πρωτοβουλία «δεν είναι άσχετη με την πολυεπίπεδη εξωτερική μας πολιτική που αναβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και την καθιστά αξιόπιστο διεθνή εταίρο», όπως είπε.

«Παρά την παρελκυστική τακτική της τουρκικής πλευράς, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, επενδύουμε στην ξεκάθαρη πολιτική βούληση του κ. Γκουτέρες, στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό, με την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης από την Ελλάδα, αλλά και από εταίρους στην ΕΕ. «Καταγράφουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι μετά από τις δικές μας επίπονες προσπάθειες, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απευθύνθηκαν από κοινού στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε μια ιστορικού περιεχομένου επιστολή, με την οποία όχι μόνο επαναβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά αναφέρονται και στην ουσία του προβλήματος», ανέφερε.

«Η κοινή επιστολή μαζί με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024, στα οποία γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, ενισχύουν τη διπλωματική και πολιτική μας φαρέτρα και ξεκαθαρίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το Κυπριακό είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα», πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου.

«Τα δεδομένα είναι δύσκολα, οι προκλήσεις είναι πολλές, όμως όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα πράγματα στο Κυπριακό ποτέ δεν ήταν εύκολα», συνέχισε, προσθέτοντας όμως ότι «κάθε βήμα είναι σημαντικό, γιατί ενισχύει τη μεγάλη μας προσπάθεια προς επίτευξη του μοναδικού στόχου μας, για τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου, τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο κράτος, μέλος της ΕΕ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα προσφέρει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της το δικαίωμα να ζουν και να δημιουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας».

Αναφέρθηκε επίσης στη γεωστρατηγική ιδιαιτερότητα της Κύπρου, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας, με πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις. Για την πρόσφατη κρίση στην περιοχή, ο κ. Αντωνίου είπε ότι αυτή ανέδειξε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, τις άριστες διπλωματικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και βεβαίως, τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με διάφορα ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, επιδιώκει πάντα να είναι μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος», εξήγησε.

«Η δυνατότητά μας να συνομιλούμε απευθείας με όλους τους πρωταγωνιστές στην περιοχή, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία να είναι αξιόπιστος συνομιλητής και εταίρος. Και σε πολύ κρίσιμες στιγμές η Κύπρος λειτούργησε και λειτουργεί ως γέφυρα ειρήνης, συνεννόησης και συνεργασίας στην περιοχή, κάτι που αποδεικνύει μέσα από τις εργασίες και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

ΚΥΠΕ