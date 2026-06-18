Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου 27χρονου από τη Συρία διερευνά η Αστυνομία, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εισέβαλε χθες το απόγευμα σε μάντρα αυτοκινήτων και αφού στο σημείο προκλήθηκε ένταση, επιβιβάστηκε σε ένα όχημα και αποχώρησε από τη σκηνή.

Ακολούθως, ο 27χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Λευκωσίας, στο άγαλμα Σολωμού, εκεί όπου προσέκρουσε με το κλοπιμαίο όχημα σε τσιμεντένιο περιτείχισμα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 27χρονος Σύρος, είχε αρχικά τις αισθήσεις του, ενώ οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εκεί όπου τα ξημερώματα σήμερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Η Αστυνομία, διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου, με τη νενομισμένη νεκροτομή να αναμένεται ότι θα καταδείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.