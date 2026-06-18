Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, καθώς και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποδίδεται από το υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθηματικού τοίχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, η επέμβαση αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές εργασίες που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον Ιερό Βράχο. Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος αποκαταστάθηκε με τη συγκόλληση των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και τη συμπλήρωσή τους με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο, ακολουθώντας τις αρχές της σύγχρονης αναστήλωσης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ). Το έργο απαίτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων έως την ανύψωση και τοποθέτησή τους στο μνημείο.

Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος αποκαταστάθηκε στην αρχική γεωμετρία του μέσω συγκόλλησης των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων εγκαταστάθηκε νέο λειτουργικό σύστημα ικριώματος, το οποίο πληροί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και είναι αισθητικά προσαρμοσμένο στο μνημείο.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης της δυτικής όψης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΣΜΑ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής.

«Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας ότι το αέτωμα, το οποίο γενιές επισκεπτών είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελλιπές, ανακτά πλέον την αρχιτεκτονική του ενότητα. Όπως ανέφερε, οι δύο νέοι ορθοστάτες δεν καλύπτουν απλώς ένα μορφολογικό κενό, αλλά επιτρέπουν να αναδειχθούν εκ νέου οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του μνημείου.

Η ίδια χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου ως «στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό», υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της επέμβασης επιβεβαιώνει τη διεθνή πρωτοπορία της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής.

Για τις ανάγκες των εργασιών εγκαταστάθηκε ειδικό λειτουργικό σύστημα ικριωμάτων που ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και είναι αισθητικά προσαρμοσμένο στο μνημείο. Με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων τα εξωτερικά ικριώματα απομακρύνθηκαν οριστικά, επιτρέποντας πλέον την απρόσκοπτη θέα της δυτικής όψης του Παρθενώνα.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εκτελέστηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ).

Η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στη μακρά αναστηλωτική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ακρόπολη από τη δεκαετία του 1970 και θεωρείται από τους ειδικούς μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο εμβληματικό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απόφαση της UNESCO που ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.