Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε θέση ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς στην κατάταξη QS World University Rankings 2027, καταλαμβάνοντας την 525η θέση παγκοσμίως και την πρώτη θέση μεταξύ όλων των αξιολογημένων ιδρυμάτων στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ των αξιολογημένων ιδρυμάτων στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο συνολικά, ενώ κατέχει την πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο στους δείκτες Ακαδημαϊκής Φήμης, Ετεροαναφορών ανά Ακαδημαϊκό, Αναγνώρισης από Εργοδότες, Επαγγελματικών Προοπτικών Αποφοίτων/τριών, Διεθνούς Ερευνητικού Δικτύου και Βιωσιμότητας.

Η επίδοση αυτή, προστίθεται, αναδεικνύει το εύρος της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κοινωνικής συμβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και αναφέρει ότι, «η διάκρισή του σε δείκτες που αφορούν την ερευνητική απήχηση, τη διεθνή συνεργασία, την αναγνώριση από την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και εργοδοτική κοινότητα, τις προοπτικές των αποφοίτων και τη βιωσιμότητα αποτυπώνει τη συνολική δυναμική και τον διεθνή προσανατολισμό του Πανεπιστημίου».

«Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά την ενεργό συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και, ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει το ουσιαστικό αποτύπωμά του στην ανώτερη εκπαίδευση, στην έρευνα, και στην καινοτομία στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε δηλώσεις του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, είπε ότι «η διάκριση αυτή αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού, ερευνητικού, διοικητικού και φοιτητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου».

«Η θέση μας στην κατάταξη QS World University Rankings 2027 και η ανάδειξή μας ως του κορυφαίου πανεπιστημίου στην Κύπρο αποτυπώνουν τη βαθιά συμβολή του Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε, ακόμα, ότι, ως το κορυφαίο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με στόχο την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης, την αριστεία στη διδασκαλία, την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και την ουσιαστική συνεισφορά μας σε θέματα βιωσιμότητας».

Η κατάταξη QS World University Rankings αξιολογεί πανεπιστήμια παγκοσμίως μέσα από δείκτες που αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την ακαδημαϊκή αναγνώριση, τη φήμη μεταξύ εργοδοτών, την ερευνητική απήχηση, την απασχολησιμότητα, τις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και τη βιωσιμότητα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στην ερευνητική αριστεία, την υψηλής ποιότητας διδασκαλία, τη στήριξη των φοιτητών/τριών, τη διεθνοποίηση, την καινοτομία και την ουσιαστική διασύνδεση με την κοινωνία, αναφέρεται.

Μέσα από τα ακαδημαϊκά του προγράμματα, την ερευνητική του δραστηριότητα και τις στρατηγικές συνεργασίες που αναπτύσσει, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ