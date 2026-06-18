Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου, στον Πειραιά, με πρωταγωνιστή έναν 77χρονο ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αδέλφια ύστερα από διαφωνία για θέση στάθμευσης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ ακούγονται φωνές που λένε «πάρε την αστυνομία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας μια τρίαινα.

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Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 77χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

protothema.gr