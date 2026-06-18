Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου χαιρετίζει την τελευταία αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία επιβεβαιώνει ότι και οι 123 επίσημα

παρακολουθούμενες περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο ταξινομήθηκαν ως «εξαιρετικής» ποιότητας κατά την κολυμβητική περίοδο του 2025, κατατάσσοντας την Κύπρο στην πρώτη θέση στην Ευρώπη.

Η Κύπρος πέτυχε ποσοστό 100% στην κατηγορία της εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς καμία περιοχή κολύμβησης να ταξινομείται ως καλής, επαρκούς ή κακής ποιότητας. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε 1.198 δείγματα νερού και σε στοιχεία παρακολούθησης που καλύπτουν την περίοδο 2022–2025, σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ύδατα Κολύμβησης.

Το αποτέλεσμα κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 85% των υδάτων κολύμβησης ταξινομήθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας, ενώ το 96% πληρούσε τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας.

Για την Περιφέρεια Πάφου, τα ευρήματα αποτελούν ακόμη μία ανεξάρτητη επιβεβαίωση της εξαιρετικής ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντός της. Από την αστική ακτογραμμή της Πάφου και της Ιεροκηπίας έως τις παραλίες της Πέγειας, του Ακάμα, της Πόλης Χρυσοχούς, του Λατσιού, της Αργάκας και του Πωμού, η περιοχή προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες ένα ευρύ φάσμα παράκτιων εμπειριών, οι οποίες υποστηρίζονται από υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και εξαιρετική ποιότητα υδάτων κολύμβησης.

Οι επίσημα παρακολουθούμενες περιοχές κολύμβησης της Περιφέρειας Πάφου προσφέρουν καθαρές, ασφαλείς και ελκυστικές συνθήκες για κολύμβηση, αναψυχή και θαλάσσιες δραστηριότητες.



Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, κ. Νάσος Χατζηγεωργίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε ότι: «Τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αποτελούν μια σημαντική επιτυχία για την Κύπρο και ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την Πάφο. Τα καθαρά και ασφαλή ύδατα κολύμβησης είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών μας. Παράλληλα, ενισχύουν τη φήμη της Πάφου ως ενός ποιοτικού και περιβαλλοντικά υπεύθυνου μεσογειακού προορισμού».

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου θα συνεχίσει να προβάλλει τις παραλίες και τις παράκτιες εμπειρίες της περιοχής, αναδεικνύοντας την πιστοποιημένη ποιότητα των υδάτων, τη φυσική ομορφιά, την προσβασιμότητα και την καταλληλότητα τους για οικογένειες, χαλάρωση και υπαίθριες δραστηριότητες.