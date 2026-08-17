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Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση που αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Μονάχου το περασμένο Σάββατο (15/8), καθώς Boeing 787 της Vietnam Airlines, με προορισμό το Ανόι, αναγκάστηκε να επιστρέψει εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για περισσότερες από δύο ώρες, πραγματοποιώντας κύκλους προκειμένου να καταναλώσει καύσιμα και να μειώσει το βάρος του πριν επιστρέψει για προσγείωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Boeing 787 φέρεται να ξεπέρασε τα όρια του διαδρόμου κατά τη διαδικασία της απογείωσης. Βίντεο που μετέδωσε το αμερικανικό ABC News καταγράφει το αεροσκάφος να απογειώνεται, ενώ πίσω του υψώνεται ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.

Η Vietnam Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στο Μόναχο μετά την απογείωσή της εξαιτίας «τεχνικού προβλήματος», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μονάχου. «Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος καμπίνας είναι ασφαλείς», ανέφερε η Vietnam Airlines.

Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου και μετά την προσγείωση.

Όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο του Μονάχου, το Boeing 787 δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τον βόρειο διάδρομο με δικά του μέσα και παρέμεινε ακινητοποιημένο σε αυτόν.

Ως αποτέλεσμα, ο βόρειος διάδρομος έκλεισε προσωρινά και η εναέρια κυκλοφορία διοχετεύθηκε στον νότιο διάδρομο.

Η Vietnam Airlines βρίσκεται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς για τον τεχνικό έλεγχο του Boeing 787. Η εταιρεία ανέφερε ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση του αεροσκάφους και καθοριστούν τα επόμενα επιχειρησιακά βήματα.

protothema.gr