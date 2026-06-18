Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε και ο δεύτερος τουρίστας από το Ισραήλ, ηλικίας 22 χρόνων, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη στον καβγά, που προηγήθηκε του τραυματισμού από μαχαίρι τριών Κύπριων έξω από μπαρ στην Αγία Νάπα με φερόμενο δράστη 21χρονο, ο οποίος τελεί από χθες υπό οκταήμερη κράτηση ως ύποπτος για απόπειρα φόνου.

Ο 22χρονος Ισραηλινός, φίλος του φερόμενου δράστη, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τη συμπλοκή και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου, στο οποίο συνεδρίασε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης του διατάγματος κράτησης. Είναι και αυτός ύποπτος για υπόθεση απόπειρας φόνου.

Σημειώνεται πως στο νοσοκομείο νοσηλεύεται με τραύματα από μαχαίρι 22χρονος φρουρός που μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Οι άλλοι δύο τραυματίες 25 και 41 ετών πήραν εξιτήριο.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αμμοχώστου έχουν εντοπίσει το μαχαίρι και στο μικροσκόπιό τους είναι υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με σκοπό να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του καβγά στην οδό Λουκά Λουκά. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει διαπιστωθεί πως οι δύο Ισραηλινοί είχαν, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, έντονη λογομαχία που κατέληξε σε διαπληκτισμό με έναν Κύπριο 41χρονων (ο ένας από τους τραυματίες). Ακολούθως έσπευσαν στο σημείο οι φρουροί ασφαλείας με στόχο, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει η Αστυνομία, να σταματήσουν τον καβγά και να προστατεύσουν τον 41χρονο τον οποίο γνώριζαν. Έπειτα άγνωστο υπό ποιες συνθήκες ο 21χρονος Ισραηλινός, που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε με αυτό και τους τρεις.

Οι δύο Ισραηλινοί θ’ ανακριθούν, ενώ καταθέσεις θα ληφθούν και από τους τραυματίες, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν την ώρα του καβγά στην περιοχή.