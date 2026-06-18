ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι παρούσα και να έχει ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα στάδια της προσπάθειας. Η νέα πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ ήταν από τα βασικά θέματα στη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα όσα λέχθηκαν στη συνάντηση και μίλησαν στο philenews, κοινή θέση των δύο Προέδρων είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα ευρωτουρκικά χωρίς παράλληλη εξέλιξη στο Κυπριακό.

Ο Αντόνιο Κόστα ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις δύο επικοινωνίες του με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο της στήριξης της ευρωπαϊκής προσπάθειας προς την πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Πρόεδρος του ΕΣ επανέλαβε διά ζώσης στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ και επιθυμεί να δει ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό.

Η κατά γενική ομολογία πετυχημένη από όλες τις απόψεις Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με συγκεκριμένο Πλάνο, Σχεδιασμό, Όραμα και Παραδοτέα ιδιαίτερης προστιθεμένης αξίας προς την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποδεικνύει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τη δέσμευσή μας στο… pic.twitter.com/mukYex3gOw June 18, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews στα τέλη Ιουνίου θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες η Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία θα συναντήσει τον Αντόνιο Κόστα. Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ στη συνέχεια θα πάει Λευκωσία για νέες συναντήσεις με τους δύο ηγέτες.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ επιθυμεί να έχει παρουσία και ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την αρχή, με τρόπο που στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθεια για επανέναρξη και πρόοδο των διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ.

Η ευρωτουρκική ατζέντα

Η τουρκική πλευρά επιδεικνύει ενδιαφέρον στην ατζέντα της με την ΕΕ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η Τελωνειακή Ένωση, η φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου και το SAFE.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν πως, από πλευράς ΕΕ, υπάρχει σαφής αντίληψη ότι η ευρωτουρκική ατζέντα δεν μπορεί να εξελίσσεται αποκομμένη από το Κυπριακό και από τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της ΚΔ και της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η όποια πρόοδος στα Ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με ανάλογη πρόοδο στο Κυπριακό.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι η πτυχή του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ως προς την επίτευξη προόδου σε σειρά ουσιαστικών ζητημάτων.

Συγχαρητήρια για Προεδρία ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα κατά τη συνάντηση συνεχάρη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξαιρετική δουλειά που επιτελέστηκε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ουσιαστική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε ζητήματα υψηλής πολιτικής σημασίας και μεγάλης πολυπλοκότητας, καθώς και σε θέματα που παρέμεναν ανοικτά για χρόνια και στα οποία η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να προωθήσει σημαντικά παραδοτέα.

Ο ΠτΔ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συνεργασία και τη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία αντιμετώπισε την αποστολή της με σοβαρότητα, συνέπεια και πλήρη επίγνωση της ευθύνης που ανέλαβε.

Επίσης ανέφερε ότι αισθάνεται περήφανος για όσα πέτυχε η Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αυτή προσεγγίστηκε ως εθνική αποστολή. Η πορεία της Προεδρίας, η προσήλωση στους στόχους και τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τη θεσμική επάρκεια και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημαντικό λεκτικό από ΕΛΚ

Σημαντικές θεωρούνται οι αναφορές που θα γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο κείμενο που θα υιοθετηθεί από ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στο κείμενο του ΕΛΚ έχουν ενσωματωθεί τα εξής: