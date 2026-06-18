Βρετανικό δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές σε καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον σύντροφό του, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του αγοριού που είχαν υιοθετήσει.

Η υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφορά τη συστηματική κακοποίηση του παιδιού πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Ο 37χρονος Τζέιμι Βάρλεϊ (αριστερά στη φωτογραφία) καταδικάστηκε την Πέμπτη σε ισόβια κάθειρξη για την κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του και δεν θα δικαιούται ποτέ αναστολή, επισημαίνει ο Guardian.

Ο σύντροφός του, ο Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ, 32 ετών, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση, κακομεταχείριση ανηλίκου και αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού.

Ο Πρέστον είχε αφαιρεθεί από τη βιολογική του μητέρα, μια καταδικασμένη δολοφόνο, και είχε παραδοθεί σε ανάδοχους γονείς πέντε ημέρες μετά τη γέννησή του. Σε ηλικία εννέα μηνών, το παιδί τοποθετήθηκε από γραφείο υιοθεσιών στο σπίτι του Βάρλεϊ και του ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ.

Οι θετοί γονείς αντιμετώπιζαν το βρέφος ως «παιχνίδι», ανέφερε το δικαστήριο, και τον υπέβαλαν «συστηματικά σε κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία». Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μωρό είχε τουλάχιστον 40 κακώσεις από τραύματα.

Στις 27 Ιουλίου 2023, το ζευγάρι μετέφερε το μωρό, που ήταν αναίσθητο, στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν για 50 λεπτά να του σώσουν τη ζωή χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Ο Βάρλεϊ παρίστανε τον «θλιμμένο γονιό», με τρόπο υπερβολικό που παραξένεψε τους γιατρούς. Υποστήριζε ότι είχε αφήσει το παιδί στο μπάνιο και το βρήκαν, λίγα λεπτά αργότερα, μέσα στο νερό.

Πολύ γρήγορα απoδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν ίχνη πνιγμού, ενώ ένας παθολόγος ανέφερε ως αιτία θανάτου την οξεία απόφραξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών, είτε λόγω ασφυξίας είτε λόγω εισαγωγής ενός ή περισσότερων αντικειμένων στο στόμα του μωρού.

Η υπόθεση έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν οι Αρχές έχασαν ευκαιρίες να σώσουν τον Πρέστον, τονίζει ο Guardian. Το βρέφος είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο από το ζεύγος -μία φορά μάλιστα με σπασμένο χέρι- αλλά δεν εκφράστηκαν ανησυχίες και οι εξηγήσεις για τους τραυματισμούς από το ζεύγος έγιναν πιστευτές.

protothema.gr