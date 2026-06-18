Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) υιοθέτησε σήμερα εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, σύμφωνα με την οποία η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας παραμένουν ελλιπείς όσο συνεχίζεται η τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, επαναλαμβάνει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επαναβεβαίωση της συγκεκριμένης αναφοράς στο Κοινό Έγγραφο του ΕΛΚ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς συνδέει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την ανάγκη τερματισμού της κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους και εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Σύνοδο συμμετείχε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, μαζί με τους ηγέτες της πολιτικής οικογένειας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η κ. Αννίτα Δημητρίου στη δική της τοποθέτηση εντός της Συνόδου ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και έθεσε με σαφήνεια την ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου αλλά και με ουσιαστική πίεση προς την Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει την απαράδεκτη θέση για λύση δύο κρατών.

Παράλληλα, σημείωσε και υποστήριξε τη θέση του ΕΛΚ πως η ΕΕ θα πρέπει να εργαστεί για ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα εντός του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες του ΕΛΚ θα ζητήσουν από τους Θεσμούς της ΕΕ την ουσιαστικότερη προώθηση και εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του Άρθρου 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης.

Το Κοινό Έγγραφο επαναβεβαιώνει επίσης τη στήριξη του ΕΛΚ στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση του γεωπολιτικού της ρόλου σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να εργάζεται εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προώθηση των θέσεων της Κύπρου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κρατούμε ένα σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας.

Ενημερώσαμε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και θέσαμε με σαφήνεια την ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου αλλά και με ουσιαστική πίεση προς την Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει την απαράδεκτη θέση για λύση δύο κρατών.

Επίσης μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι στο κοινό έγγραφο ενσωματώθηκε η εισήγησή μας για ειδική αναφορά στην Κύπρο: η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όσο ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.

Στη Σύνοδο Αρχηγών στηρίξαμε ομόφωνα τη θέση ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ισχυρότερος γεωπολιτικός παράγοντας, με ενισχυμένη ευρωπαϊκή άμυνα και ουσιαστική εφαρμογή του Άρθρου 42(7) για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Ενημερώσαμε επίσης του ηγέτες της πολιτικής μας οικογένειας ότι η Παράταξή μας διατήρησε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο με βάση τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων εντός της ΕΕ, καθώς και στην επίλυση του Κυπριακού που παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα.

Για αυτό είμαστε εδώ και έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε.