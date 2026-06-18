Τα γνωρίσαμε ως cooling breaks (διαλείμματα δροσιάς), αλλά πλέον έχουν μετονομαστεί σε hydration breaks (διαλείμματα ενυδάτωσης) και ήδη αποτελούν ένα από τα… καυτά θέματα συζήτησης στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026.

Από την πρώτη στιγμή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της FIFA έγινε δεκτή με… σκεπτικισμό και με τη συμπλήρωση μιας εβδομάδας αγώνων έχουμε τις πρώτες έντονες αντιδράσεις, αλλά και τις επίσημες επιβεβαιώσεις για την (οικονομική) σημασία τους.

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