Ισόπαλη 1-1 με το Κονγκό αναδείχθηκε η Πορτογαλία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και ειδικά για την απόδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο CR-7 δεν σκόραρε για 10ο παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας σε Μουντιάλ και Euro με τον προπονητή του, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να δηλώνει: Δεν είχε νόημα να κάνω αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, από τη στιγμή που κυνηγούσαμε γκολ».

Ο Τιερί Ανρί που σχολιάζει για το FOX το Μουντιάλ αφού είπε πως δεν του άρεσε η Πορτογαλία τα… έχωσε στον Ρονάλντο. «Το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ», είπε ο Γάλλος πρωταθλητής κόσμου.