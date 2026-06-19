ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Η πλειοψηφία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάσσονται εναντίον της εργαλιοποίησης της μετανάστευσης και τον πλουτισμό από μέρους των διακινητών ανθρώπων. Οι 19 ηγέτες της ΕΕ που συζήτησαν το πρωί της Παρασκευής το μεταναστευτικό απέστειλαν επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους αρχηγούς των κρατών ή κυβερνήσεων.

Οι δεκαεννέα Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν πως η απόφαση για το ποιος θα εισέλθει και θα παραμείνει ανήκει στις ίδιες της χώρες.

Στην επιστολή τους οι 19 υπογραμμίζουν: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί για να βρούμε λύσεις στις μεταναστευτικές προκλήσεις της Ευρώπης. Αυτόν τον μήνα σημειώθηκαν νέοι σημαντικοί σταθμοί, με τη συμφωνία επί των τελευταίων στοιχείων της νέας βασικής νομοθεσίας. Η πλειοψηφία των κρατών μελών συμμετείχε στην εργασία για νέες και καινοτόμες λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και στην αύξηση του ποσοστού επιστροφών. Μαζί, αναδιαμορφώσαμε τον ευρωπαϊκό διάλογο για τη μετανάστευση και καταλήξαμε σε ευρεία συναίνεση ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που να είναι ταυτόχρονα αυστηρή και δίκαιη. Μια πολιτική που διαφυλάσσει τη συνοχή των κοινωνιών μας και παρέχει προστασία στους πιο ευάλωτους ανθρώπους».

Συνεχίζοντας διαμηνύουν πως «τώρα πρέπει να δείξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που κάνουν πραγματική διαφορά για τους πολίτες μας και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα με λύσεις βασισμένες σε τρίτες χώρες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις νέες δυνατότητες και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα τυχόν εμπόδια που απομένουν, ώστε να μετατρέψουμε τις νέες λύσεις σε πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τους 19 Ευρωπαίους ηγέτες «αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαλύσουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα των διακινητών μεταναστών, να αφαιρέσουμε τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη και να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη επιστρέφονται. Σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες».

Επίσης αναφέρουν ότι ορισμένες πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, όπως η συνεργασία Ιταλίας-Αλβανίας. Και προστίθεται πως άλλες χώρες εργάζονται τώρα για την εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων κόμβων (hubs) σε τρίτες χώρες. Θα ηγηθούμε προσωπικά της προσπάθειας ώστε το όραμά μας να γίνει πράξη».

Καταλήγοντας η επιστολή αναφέρει: «Ενθαρρύνουμε τα πρόθυμα κράτη μέλη να επιδιώξουν τέτοιες λύσεις και να συνεργαστούν με δυνητικούς εταίρους. Ενθαρρύνουμε επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτές τις προσπάθειες, μεταξύ άλλων με χρηματοδοτικούς πόρους, και προσκαλούμε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε και να αποδώσουμε πραγματικά αποτελέσματα».

Την επιστολή υπογράφουν: Μέτε Φρέντερικσεν – Πρωθυπουργός Δανίας, Τζόρτζια Μελόνι – Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Ιταλικής Δημοκρατίας, Κρίστιαν Στόκερ – Καγκελάριος Αυστρίας, Μπαρτ Ντε Βέβερ – Πρωθυπουργός Βελγίου, Ρούμεν Ράντεφ – Πρόεδρος Βουλγαρίας, Νίκος Χριστοδουλίδης – Πρόεδρος Κύπρου, Αντρέι Μπάμπις – Πρωθυπουργός Τσεχίας, Κρίστεν Μίχαλ – Πρωθυπουργός Εσθονίας, Κυριάκος Μητσοτάκης – Πρωθυπουργός Ελλάδας, Πέτερ Μάγιαρ – Πρωθυπουργός Ουγγαρίας, Άντρις Κούλμπεργκς – Πρωθυπουργός Λετονίας, Γκιτάνας Ναουσέντα – Πρόεδρος Λιθουανίας, Ρόμπερτ Αμπέλα – Πρωθυπουργός Μάλτας, Ρομπ Γέτεν – Πρωθυπουργός Ολλανδίας, Ντόναλντ Τουσκ – Πρωθυπουργός Πολωνίας, Νικουσόρ Νταν – Πρόεδρος Ρουμανίας, Ρόμπερτ Φίτσο – Πρωθυπουργός Σλοβακίας, Γιάνεζ Γιάνσα – Πρωθυπουργός Σλοβενίας και

Ούλφ Κρίστερσον – Πρωθυπουργός Σουηδίας.