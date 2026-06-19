Η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ σύντομα φτάνει στο τέλος της. Όσοι είχαν την υπομονή και την όρεξη να παρακολουθούν στο μέτρο του δυνατού τη δουλειά που έγινε αυτό το εξάμηνο, σίγουρα θα συμφωνούν με τη διαπίστωση πως τα εύσημα που ακούστηκαν στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν ήταν ένα σχήμα λόγου.

Η Κύπρος κατάφερε αυτό το εξάμηνο να διασκεδάσει όσους πίστευαν ή ήλπιζαν ότι δεν θα τα καταφέρει. Κι όμως η συστηματική δουλειά που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο έβαλε τις βάσεις για την άσκηση της Προεδρίας που ακολούθησε. Και δεν είναι υπερβολή κάποιος να δηλώσει πως πολλοί εντός της ΕΕ ανέμεναν μια Προεδρία η οποία θα έκανε απλώς διαχείριση.

Προφανώς δεν είχαν υπόψη τους το κυπριακό γινάτι και την κυπριακή αποφασιστικότητα. Ούτε και βεβαίως γνώριζαν πως όταν οι Κύπριοι αποφασίσουν να πετύχουν στους στόχους τους είναι δεδομένο ότι θα πετύχουν.

Μεγάλο μέρος της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ διεξήχθη σε χρόνο κατά τον οποίο η Κύπρος βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο, ασχολείτο με πολλά και διάφορα αλλά όχι με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει η Κύπρος. Ο κουρνιαχτός που σήκωσαν διάφορες «αποκαλύψεις» αλλά και οι κόντρες των εκλογών δεν επέτρεψαν να βγουν προς τα έξω τα σημαντικά.

Μπορεί να μην «πουλούν» τα ευρωπαϊκά, αλλά αυτά ήταν που ανέδειξαν την Κύπρο και έδειξαν στους Ευρωπαίους ότι το νησί δεν είναι μόνο «χρυσά διαβατήρια» και όλα τα άλλα που το έκαναν «διάσημο». Η κυπριακή Προεδρία ήρθε ουσιαστικά να απαντήσει σ’ όλα όσα οι Ευρωπαίοι κατέγραφαν ως αρνητικά για την Κύπρο και το λαό της. Ήρθε να απαντήσει σ’ όσους πίστευαν ότι λίγο ή πολύ η Κύπρος είναι ένα κράτος γεμάτο «απατεώνες».

Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που πίστευαν πριν από 7 – 8 μήνες ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να διαπραγματευτεί ένα σημαντικό φάκελο όπως το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Μιλώντας χθες στους ηγέτες της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η Κύπρος κατάφερε να παραδώσει ένα ώριμο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο («negotiating box») με συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά και πέτυχε συμφωνία του Συμβουλίου για τους βασικούς χρηματοδοτικούς κανονισμούς. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι αυτό είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τον στόχο επίτευξης συνολικής πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Πριν μερικούς μήνες η ΕΕ συζητούσε ακόμα για το εάν και πότε θα αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Μόλις πριν από λίγες ημέρες άνοιξαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Κι ο ρόλος της Κύπρου ήταν σημαντικός. Γι’ αυτό και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες να συναντήσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας. Το Κίεβο πιστεύει ότι η Λευκωσία μπορεί να τη βοηθήσει ώστε να ανοίξουν όλα τα συμπλέγματα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε όλους, όσοι συνέβαλαν «σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα μας», την υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τους συνεργάτες τους, και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, «όλους αυτούς που παρουσίασαν τις προτεραιότητές μας στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Και χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που αυτό το εξάμηνο μας έδωσε την ευκαιρία, όχι με λόγια, με πράξεις, με αποφάσεις που αναγνωρίζονται από όλους, να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας», είπε.

«Είμαι πραγματικά περήφανος για τη χώρα μας. Είμαι περήφανος για τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει αυτούς τους έξι μήνες. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία», είπε, κάνοντας αναφορά σε κάποιες από τις επιτυχίες της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.