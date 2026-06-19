ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε να κινηθεί με αποτελεσματικότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία προωθώντας δύσκολους φακέλους. Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, Θεσμοί και ηγέτες κρατών μελών της Ένωσης τοποθετήθηκαν κατά τρόπο πολύ θετικό ως προς το τι επιτεύχθηκε από κυπριακής πλευράς.

Η αποτίμηση που μετράει για το έργο μιας Προεδρίας είναι αυτή που γίνεται στο τέλος από όσους τελικά κρίνουν, δηλαδή τους επικεφαλής των θεσμών και τα άλλα κράτη μέλη. Για την Κυπριακή Προεδρία η αποτίμηση αυτή ήταν θετική.

Στις παρεμβάσεις που έγιναν κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επί Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ, σύμφωνα με όσα έμαθε το philenews από άτομα που ήταν κοντά στη σύνοδο, αναγνωρίστηκε η σημαντική πρόοδος που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες, τόσο σε φακέλους υψηλής πολιτικής σημασίας όσο και σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ κάποια εκ των θεμάτων που ολοκληρώθηκαν εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια.

Το βασικό μήνυμα που προέκυψε είναι ότι η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να κινηθεί με αξιοπιστία, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, προωθώντας δύσκολους φακέλους, οικοδομώντας συναινέσεις και παραδίδοντας απτά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για την επιτυχή άσκηση της Προεδρίας, με ειδική αναφορά και στον ρόλο της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμών για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος συντόνισε, ηγήθηκε διαπραγματεύσεων, διαχειρίστηκε και προώθησε το ευρωπαϊκό έργο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα του έργου της Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί φάκελοι στους οποίους εργάζεται η Κυπριακή Προεδρία και πολλά παραδοτέα, από τα οποία μόνο ένα μέρος αποτυπώνεται στον Οδικό Χάρτη. Η αναφορά αυτή – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – αναδεικνύει το εύρος της δουλειάς που έγινε και τη θεσμική αναγνώριση ότι η Κυπριακή Προεδρία παρήγαγε ουσιαστικό έργο πέραν των πλέον προβεβλημένων φακέλων.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε ειδικά το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία κατέθεσε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαβουλευθεί. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για τα νέα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα κατέστη δυνατό χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των θεσμών και στη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, από πλευράς κυβέρνησης της Κύπρου, στο πολύ θετικό σχόλιο της Ιταλίας, η οποία ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την «εξαιρετική δουλειά» που επιτέλεσε τους τελευταίους έξι μήνες. Όπως έλεγαν στο philenews που σχολίαζαν την τοποθέτηση της Τζόρτζια Μελόνι, η αναφορά αυτή αποτυπώνει την εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος άσκησε την Προεδρία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εξάμηνο.

Αντίστοιχα, η Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου από 1η Ιουλίου, ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για το έργο της, ενώ η Γερμανία εξέφρασε ευχαριστίες -μεταξύ άλλων- για τα επιτεύγματα στο μεταναστευτικό. Η Ισπανία αναγνώρισε ειδικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επισημαίνοντας τη σημασία της εφαρμογής του για τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής.

Κυβερνητική πηγή με την οποία το philenews μίλησε, τόνισε με έμφαση πως η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώνεται με ισχυρό αποτύπωμα. Η Κύπρος κατάφερε, μέσα σε ένα σύνθετο ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό περιβάλλον, να λειτουργήσει ως αξιόπιστος και έντιμος διαμεσολαβητής, να προωθήσει δύσκολους φακέλους και να ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου ως κράτους μέλους με θεσμική σοβαρότητα, ευρωπαϊκή ωριμότητα και ικανότητα παραγωγής αποτελεσμάτων.