ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Κόστα συμφωνούν, τόσο ως προς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, όσο και στο θέμα των ευρωτουρκικών στα οποία η επιθυμία της ΕΕ είναι να δει πρόοδο. Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαμηνύει πως τα βήματα στα ευρωτουρκικά εξαρτώνται από τα βήματα της Τουρκίας στο Κυπριακό.

Ως προς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, από τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη -μετά και τη συνάντηση που είχε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- προκύπτει ότι θα πρέπει να αναμένεται σύντομα ανακοίνωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενός νέου απεσταλμένου. Χριστοδουλίδης και φον ντερ Λάιεν έχουν ήδη συζητήσει κάποια ονόματα, τα οποία, ωστόσο, η Λευκωσία δεν αποκαλύπτει.

Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης – Κόστα

Επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι παρούσα και να έχει ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα στάδια της προσπάθειας. Η νέα πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ ήταν από τα βασικά θέματα στη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα όσα λέχθηκαν στη συνάντηση και μίλησαν στον Φιλελεύθερο, κοινή θέση των δύο Προέδρων είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα ευρωτουρκικά χωρίς παράλληλη εξέλιξη στο Κυπριακό.

Ο Αντόνιο Κόστα ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις δύο επικοινωνίες του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο της στήριξης της ευρωπαϊκής προσπάθειας προς την πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Πρόεδρος του ΕΣ επανέλαβε διά ζώσης στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ και επιθυμεί να δει ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου στις αρχές Ιουλίου αναμένεται στις Βρυξέλλες η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα συναντήσει τον Αντόνιο Κόστα. Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ στη συνέχεια θα πάει Λευκωσία για νέες συναντήσεις με τους δύο ηγέτες.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ επιθυμεί να έχει παρουσία και ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την αρχή, με τρόπο που στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθεια για επανέναρξη και πρόοδο των διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ.

Η ευρωτουρκική ατζέντα

Η τουρκική πλευρά επιδεικνύει ενδιαφέρον στην ατζέντα της με την ΕΕ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η Τελωνειακή Ένωση, η φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου και το SAFE.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν πως, από πλευράς ΕΕ, υπάρχει σαφής αντίληψη ότι η ευρωτουρκική ατζέντα δεν μπορεί να εξελίσσεται αποκομμένη από το Κυπριακό και από τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της ΚΔ και της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ότι η όποια πρόοδος στα ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με ανάλογη πρόοδο στο Κυπριακό.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι η πτυχή του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ως προς την επίτευξη προόδου σε σειρά ουσιαστικών ζητημάτων.

Οι δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, και αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Αντόνιο Κόστα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι συζήτησαν για τρία θέματα. Είπε ότι συζήτησαν για τα αποτελέσματα της Προεδρίας και ότι ο κ. Κόστα του μετέφερε τα συγχαρητήρια για το ότι ένα μικρό κράτος-μέλος απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Το δεύτερο, ήταν η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σένγκεν. «Αναμένουμε, έχουμε κάνει όλη την προεργασία, πολύ σύντομα να έχουμε την πολιτική απόφαση, έτσι η χώρα μας να είναι σε θέση, να είναι πλήρες μέρος της ζώνης του Σένγκεν», είπε. Σημείωσε ότι το τρίτο ήταν το Κυπριακό, «με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, να με ενημερώνει για δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε το τελευταίο διάστημα με τον Γενικό Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια των οποίων του μετέφερε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η όποια πρόοδος στα ευρωτουρκικά προϋποθέτει την υλοποίηση από πλευράς Τουρκίας των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των κυπρογενών υποχρεώσεων». «Υπάρχει επιθυμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε πρόοδο στα ευρωτουρκικά.

Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την Τουρκία, ξεκινώντας από το Κυπριακό», πρόσθεσε, εκφράζοντας ικανοποίηση που υπάρχει αυτή η συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επανέναρξη των συνομιλιών», είπε. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση γιατί ο Αντόνιο Κόστα «είναι σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσωπική απεσταλμένη του οποίου θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες περί τα τέλη Ιουνίου». «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κυπριακή Προεδρία

Τα αποτελέσματα της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Πηγή που βρισκόταν κοντά στη σύνοδο ανέφερε στον Φιλελεύθερο ότι κατά την ενημέρωσή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία ΕΕ πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα σε πέντε πυλώνες των προτεραιοτήτων της, αλλά και της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΠτΔ επεσήμανε ότι η κυπριακή Προεδρία πέτυχε σημαντικές συμφωνίες στους πολιτικούς διαλόγους με το Ευρωκοινοβούλιο και σε μερικές περιπτώσεις σε φακέλους που ήταν σε αξιέξοδο για πέραν των 10 ετών.

Έκανε ειδική μνεία στον πλέον σημαντικό φάκελο που διαπραγματεύτηκε η κυπριακή Προεδρία, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για τον οποίο -όπως τόνισε ο Πρόεδρος- πέτυχε την παράδοση ενός ώριμου Διαπραγματευτικού Πλαισίου («negotiating box») με συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά και πέτυχε συμφωνία του Συμβουλίου για τους βασικούς χρηματοδοτικούς κανονισμούς. Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τον στόχο επίτευξης συνολικής πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Στα όσα παρέθεσε ήταν και επιτεύγματα στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, για την Ουκρανία, τη μετανάστευση, αλλά και για τη Διεύρυνση, με την επισήμανση ότι ήταν μια στρατηγική προτεραιότητα της κυπριακής Προεδρίας. Αναφέρθηκε ειδικώς στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο και τα σημαντικά βήματα που έγιναν. Τονίζοντας ότι για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η κυπριακή Προεδρία πέτυχε το άνοιγμα του πρώτου συμπλέγματος κεφαλαίων, που αφορά τα «θεμελιώδη θέματα» με δυο ιστορικές διακυβερνητικές διασκέψεις.

Αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα που αφορούν συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, για τους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της απλοποίησης και του ενεργειακού τομέα.

Έμφαση έδωσε και σε επιτεύγματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, μέσα από συμφωνίες στους πολιτικούς διαλόγους με το Ευρωκοινοβούλιο, όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Δικαιώματα των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και τα κρίσιμα φάρμακα.