Θύμα εκτέλεσης στην είσοδο του μεγαλύτερου αεροδρομίου στον Ισημερινό έπεσε ο 39χρονος Κάρλος Αλμπέρτο ​​Σουαστέγκι Βιγιανουέβα, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της συμμορίας Λος Άγκιλας που είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση της χώρας.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι εκτελεστές περίμεναν τον Βιγιανουέβα έξω από την αίθουσα αφίξεων κρατώντας λούτρινα παιχνίδια και λουλούδια.

Κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών τράβηξε το όπλο που είχε πίσω από το αρκουδάκι που κρατούσε και πυροβόλησε εξ επαφής τον 39χρονο ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος εκτελεστής φάνηκε να του ρίχνει τη χαριστική βολή.

🇪🇨 🚨 DETALLES DEL CRIMEN EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL



Un ataque armado en los exteriores del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo dejó un muerto y dos heridos.



Dos sicarios camuflados con un peluche y flores interceptaron a la víctima a las 18:00 h en arribos internacionales.… pic.twitter.com/m0MVp0BAEB — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 18, 2026

Από τα πυρά τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άνδρας που έτυχε να βρίσκεται δίπλα στον Βιγιανουέβα την ώρα που αυτός έγινε στόχος των εκτελεστών.

Η συμμορία Λος Αγκίλας εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών και εκβιασμούς, καθώς ο Ισημερινός βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κόκας στον κόσμο, και έχει γίνει ο βασικός διάδρομος για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αλλού.

Μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συνέλαβαν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου ως δράστες της εκτέλεσης δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 15 ετών, ενώ βρέθηκαν και τα όπλα του εγκλήματος για το οποίο αφορμή φέρεται να ήταν διαφορές ανάμεσα σε συμμορίες για τον χώρο δράσης τους.

🚨15 y 16 años estos angelitos que asesinaron a dos personas en el aeropuerto de #Guayaquil!!! Qué dirá ahora @PaolaCabezasC!! El fallecido fue identificado como Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un duro de Los Águilas en El Triunfo. Se indicó que tenía antecedentes policiales… https://t.co/JNTE6fInPk pic.twitter.com/xn3UYMIse1 — OJOseco (@OjoSecoEcuador) June 18, 2026

protothema.gr