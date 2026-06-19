Σάλο προκαλεί στο Ιράν η καταδίκη της τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και οκτώ μελών της ομάδας παραγωγής της σε 74 μαστιγώματα, μετά από διαδικτυακή συναυλία στην οποία εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ. Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί, το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ επέβαλε στους κατηγορούμενους, πέρα από τη μαστίγωση, διετή απαγόρευση εξόδου από το Ιράν και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Οι αρχές τους κατηγόρησαν για προσβολή της δημόσιας αιδούς και για παραγωγή και δημοσίευση «ανήθικου και χυδαίου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Το βίντεο από την συναυλία:

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024

Η υπόθεση αφορά συναυλία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Αχμαντί στο YouTube. Η 29χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το Αίμα των Νέων της Πατρίδας») χωρίς να φορά χιτζάμπ, σε μια εμφάνιση που έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

One day after the U.S. signed a deal with the Islamic Republic، the regime in Iran, handed Parastoo Ahmadi 74 lashes for singing on YouTube.



They call America the Great Satan. And then they flew to the table and signed a deal with the «Devil«. But a woman’s voice scared them… pic.twitter.com/FMJdKD7EGZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 18, 2026

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η Αχμαντί και αρκετοί μουσικοί συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές, προτού αφεθούν ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικαστική έρευνα συνεχίστηκε και κατέληξε στην επιβολή των συγκεκριμένων ποινών.

Αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Μπαχάρ Γκαντεχαρί, διευθύντρια υπεράσπισης δικαιωμάτων στο Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, χαρακτήρισε την ποινή «ακόμη μία απόδειξη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα παραμένει αμετάβλητη».

«Η τιμωρία της Παραστού Αχμαντί με 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στην εικόνα που προσπαθεί να προβάλλει το καθεστώς και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοΐν Χαζαελί υποστήριξε ότι η απόφαση δεν στηρίζεται στο ιρανικό ποινικό δίκαιο, τονίζοντας ότι ούτε το τραγούδι ούτε η παραγωγή μουσικών έργων από γυναίκες αποτελούν ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μαστίγωση θεωρείται από πολλές διεθνείς οργανώσεις μορφή βασανιστηρίου και απάνθρωπης μεταχείρισης, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης του Ιράν με τις διεθνείς υποχρεώσεις του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Ιράν όσο και στην ιρανική διασπορά, με πολλούς καλλιτέχνες να κάνουν λόγο για κλιμάκωση της πολιτιστικής καταστολής και για προσπάθεια εκφοβισμού όσων αμφισβητούν τους αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες που επιβάλλει το καθεστώς.

protothema.gr