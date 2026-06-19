Επίτιμος Καθηγητής ο Νομπελίστας Sir Paul Nurse

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου τίμησε την Πέμπτη βράδυ την Τάξη των Τελειόφοιτων του 2026, στο πλαίσιο μιας λαμπρής και ιδιαίτερα συμβολικής τελετής αποφοίτησης. Η τελετή σηματοδότησε το πέρασμα των αποφοίτων στην ιατρική κοινότητα, ως ισότιμα μέλη, επισφραγίζοντας τη μετάβασή τους από τη θεωρία στην πράξη, από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ευθύνη.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής στον Sir Paul Nurse, Νομπελίστα Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 2001 και μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες της σύγχρονης βιοϊατρικής επιστήμης. Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση της εξαιρετικής και διαχρονικής συνεισφοράς του στην κατανόηση των θεμελιωδών μηχανισμών της ζωής, της καθοριστικής συμβολής του στην πρόοδο της βιοϊατρικής έρευνας και της διεθνούς επιρροής του στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε επίσης την αφοσίωσή του στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και στην υποστήριξη των νέων γενεών ερευνητών και επιστημόνων.

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Sir Paul Nurse, ο οποίος μοιράστηκε με τους αποφοίτους σκέψεις και εμπειρίες από τη μακρά και διακεκριμένη πορεία του στην επιστήμη και την έρευνα. Ο Sir Paul Nurse τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις του σχετικά με τους μηχανισμούς ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην κατανόηση της κυτταρικής ανάπτυξης, του καρκίνου και πολλών άλλων βιολογικών διεργασιών, επηρεάζοντας βαθιά τη σύγχρονη ιατρική και βιοϊατρική έρευνα.

Της τελετής ορκωμοσίας προέστη ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Κλινικός Καθηγητής, Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, ενώ οι ίδιοι οι απόφοιτοι απήγγειλαν τον Όρκο του Ιπποκράτη. Στο τέλος της ορκωμοσίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρέλαβαν επίσημο αντίγραφο του Όρκου υπογεγραμμένο από τον Δρ. Αγαθαγγέλου και την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγήτρια Elizabeth Johnson. Οι απόφοιτοι υπέγραψαν το Βιβλίο Αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής με τα αρχικά της νέας τους επαγγελματικής ταυτότητας – M.D. («Medical Doctor») – ενώπιον των οικογενειών τους, των συμφοιτητών και των συμφοιτητριών τους, των καθηγητών και των καθηγητριών τους.

Η τελετή τελέστηκε στην παρουσία εκλεκτών επιστημόνων, διακεκριμένων μελών της κυπριακής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, οικογενειών και φίλων των αποφοίτων και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου, δήλωσε: «Η ημέρα αποφοίτησής σας είναι μια μέρα γιορτής αλλά και σκέψης. Αναλογιστείτε τι σας έφερε εδώ και τις θυσίες που κάνατε για να φτάσετε σε αυτό το ορόσημο. Είμαι βέβαιος ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσατε θα σας καθοδηγήσουν με επιτυχία στο μέλλον.»

Η Καθηγήτρια Elizabeth Johnson, Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, ανέφερε ότι η αποφοίτηση συνεπάγεται την πλήρη συνειδητοποίηση της ηθικής ευθύνης των νέων γιατρών να λειτουργούν ως πρεσβευτές των αξιών που διέπουν τη Σχολή – επιστημονική ακεραιότητα, καινοτομία και αριστεία. Η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής υπογράμμισε στους αποφοίτους της: «Πλέον εντάσσεστε σε μια διακεκριμένη και συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα αποφοίτων που δεν είναι μόνο εξαιρετικοί γιατροί και επιστήμονες, αλλά και πολίτες του κόσμου, ηγέτες με όραμα.»



Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για σπουδές Ιατρικής διεθνώς, όπως αποδεικνύουν οι διακρίσεις που κατακτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αξιολόγηση QS Stars University Ratings 2024, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση των Πέντε Αστέρων (Rated Excellent) για τη συνολική του αριστεία, ενώ το πρόγραμμα Ιατρικής (MD Medicine) αξιολογήθηκε επίσης με Πέντε Αστέρια, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης και τη διεθνή αναγνώρισή του.

Σημαντική διάκριση αποτελεί η κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ των 601+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026.

Η ανάπτυξη του παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη, καθώς και η παγκόσμια διάκριση της Σχολής, αναδεικνύουν τη διεθνή της εμβέλεια. Πολλοί από τους φοιτητές συμμετείχαν στο Global Track Clinical Training, αποκτώντας εμπειρία σε χώρες όπως η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισλανδία και η Τανζανία. Οι εμπειρίες αυτές ενίσχυσαν την κλινική τους ετοιμότητα και τη διαπολιτισμική τους κατανόηση.

Οι νέοι απόφοιτοι επιστρέφουν στην κοινωνία ως υπεύθυνοι πολίτες και ικανότατοι επιστήμονες, έχοντας φοιτήσει σε ένα πρωτοποριακό μαθησιακό περιβάλλον, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής. Η Σχολή όχι μόνο έχει αναβαθμίσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο, αλλά έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης.

Η τελετή αποφοίτησης αντανακλούσε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Σχολής, έναν από τους βασικούς λόγους που την επιλέγουν φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο. Η επιτυχία και το ήθος της Τάξης του 2026 ενσωματώνονται πλέον στην αναπτυσσόμενη παράδοση και κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.