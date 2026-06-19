Στέλεχος της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) επενέβη σε κοινοτική πισίνα στην κομητεία Πάσκο, στις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα, όταν εντόπισε 6χρονο κορίτσι να επιπλέει στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το στέλεχος βούτηξε άμεσα στην πισίνα για να προσεγγίσει το παιδί μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν κινούνταν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας, ο αξιωματικός του γραφείου Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE στην Τάμπα, Gregory Simmonds, έσπευσε προς το αναίσθητο παιδί και το μετέφερε στην άκρη της πισίνας και στη συνέχεια πραγματοποίησε CPR στο παιδί μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ίδια την ICE το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

A 6-year-old boy was found floating unconscious in a Florida pool. Seconds later, an ICE officer jumped in to save him.



ICE law enforcement officer Gregory Simmonds spotted the child in distress in Pasco County on May 16 and immediately pulled him from the water.



The child… pic.twitter.com/3JgwKPUmBe — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

«Αυτός ο αξιωματικός αντέδρασε αμέσως και παρείχε ιατρική φροντίδα που έσωσε τη ζωή αυτού του 6χρονου που είχε πνιγεί», δήλωσε η υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Lauren Bis.

ICE officer makes heroic rescue after 6-year-old girl has pool emergency https://t.co/6PwzSEuSXu pic.twitter.com/MXkKPEWGT4 June 18, 2026

protothema.gr