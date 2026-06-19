Στέλεχος της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) επενέβη σε κοινοτική πισίνα στην κομητεία Πάσκο, στις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα, όταν εντόπισε 6χρονο κορίτσι να επιπλέει στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το στέλεχος βούτηξε άμεσα στην πισίνα για να προσεγγίσει το παιδί μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν κινούνταν.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας, ο αξιωματικός του γραφείου Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE στην Τάμπα, Gregory Simmonds, έσπευσε προς το αναίσθητο παιδί και το μετέφερε στην άκρη της πισίνας και στη συνέχεια πραγματοποίησε CPR στο παιδί μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ίδια την ICE το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.
«Αυτός ο αξιωματικός αντέδρασε αμέσως και παρείχε ιατρική φροντίδα που έσωσε τη ζωή αυτού του 6χρονου που είχε πνιγεί», δήλωσε η υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Lauren Bis.