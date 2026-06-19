Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα στη Λευκωσία γύρω στη 01:10–01:30 τα ξημερώματα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή Αγίων Ομολογητών, σε πρόχειρο παράπηγμα που εφαπτόταν με τετραώροφο κτήριο.

Το όχημα, ιδιοκτησία 23χρονης, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία έσπευσαν στο σημείο με δύο οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή». Η πυρκαγιά είχε δηλωθεί στις 01:10 και τέθηκε υπό έλεγχο στις 02:40.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενο υποστατικό και στο περιεχόμενό του, καθώς και σε μέρος γυμναστηρίου και στον εξοπλισμό του στο ισόγειο του κτηρίου. Θρυμματίστηκαν επίσης τζάμια παραθύρων και προθήκες γειτονικών καταστημάτων, ενώ επηρεάστηκε και η εξωτερική βαφή του κτηρίου λόγω του καπνού.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε έλεγχο σε ολόκληρο το κτήριο για εντοπισμό και απομάκρυνση ενοίκων, με ένα άτομο να απομακρύνεται με ασφάλεια από διαμέρισμα στον τρίτο όροφο.

Στη σκηνή μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Η σκηνή αποκλείστηκε το πρωί για συνέχιση των εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.